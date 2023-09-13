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Сразу семь депутатов горсовета Улан-Удэ прошли в Народный Хурал

Сразу семь депутатов горсовета Улан-Удэ прошли в Народный Хурал
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В ближайшее время они сложат свои прежние полномочия

В единый день голосования 10 сентября жители Бурятии выбрали депутатов Народного Хурала нового, седьмого созыва. В него, по предварительным данным, прошли сразу семь представителей Улан-Удэнского горсовета: пятеро – по одномандатным округам и ещё двое – по партийным спискам. 

Как сообщил на брифинге 13 сентября председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, на 14-м округе (часть Октябрьского района) одержал победу Геннадий Бадмаев, баллотировавшийся от партии «Новые люди». В горсовете он был руководителем рабочей группы по контролю за качеством коммунальных услуг и членом комитета по градостроительной политике.

Генеральный директор ГК «Титан», член комитета горсовета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Вадим Бредний будет представлять в Хурале интересы жителей округа № 23 (часть Железнодорожного района, в том числе микрорайоны Аршан и Орешкова), член комитета по социальной политике Елена Вахрушкинова – избирателей округа № 18 (часть Октябрьского района), глава комитета по социальной политике Денис Гармаев – округа № 15 (часть Октябрьского района, включая сотые кварталы).

На 20 округе (часть Советского района) большинство голосов избирателей получила Долгор Норбоева – председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету.

Саян Бальжиров – зампредседателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности, а также Анатолий Сахнов – замглавы комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию – получили мандаты в республиканском парламенте по партсписку. Им достались округа № 4 (часть Селенгинского района) и 19 (часть Октябрьского района Улан-Удэ).

В ближайшее время новоиспечённые парламентарии должны сложить свои полномочия в городском совете. Сделать это нужно в течение трёх дней после того, как избирком опубликует официальные итоги голосования.

- Коллеги уже начали приходить и писать заявления, – пояснил Чимит Бальжинимаев. – С такого момента можно считать, что они уже не являются депутатам Улан-Удэнского горсовета. На ближайшей сессии 27 сентября мы их отпустим. Что касается работы на округах, мы уже имеем такой опыт: когда были довыборы троих депутатов, проводили, делали её практически в течение года. Нерешённых вопросов у жителей не останется.

Кроме того, будущие одномандатники  в Хурале те же самые округа.

- Избиратели сами же их поддержали, дали дополнительные наказы. Работа продолжится, – заверил председатель горсовета. –

Его заместитель Анатолий Белоусов подчеркнул: внутри комитетов просто проведут довыборы и определят новых председателей и замов вместо выбывших. А вот довыборов по округам не будет – горсовет доработает шестой созыв в «усечённом» составе из 23 человек. Для кворума на сессиях достаточно будет 16-ти. Новый состав изберут уже в сентябре 2024-го.

- Но есть вопросы, для рассмотрения которых требуется 20 депутатов. Поэтому нужно собраться и бывать на сессиях, – добавил Анатолий Белоусов. – Я как руководитель рабочей группы буду контролировать исполнение наказов. Финансирование на это выделят и в 2024 году мы совместно с администрациями районов доведём их до исполнения.

По словам Чимита Бальжинимаева, чем больше в Народном Хурале депутатов горсовета, тем шире там будет представлены интересы города. «Будем развивать его вместе», – подчеркнул он.
ГорсоветУУ

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