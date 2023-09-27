Глава Бурятии рассказал, что его вдохновляет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Алексей Цыденов присоединился к туристическому флешмобу



27 сентября – всемирный День туризма. В честь праздника в стране запустили масштабный туристический флешмоб под названием «Россия вдохновляет» (возрастное ограничение – 0+). К акции присоединился и глава Бурятии. Алексей Цыденов рассказал о месте, которое его вдохновляет.



- Это наш Байкал – самое глубокое и чистое озеро в мире. Оно поражает своей неповторимой природой и красотой. Здесь можно насладиться видами горных хребтов и долин, лесов и степей, рек и водопадов, островов и заливов, – написал Цыденов в своём telegram-канале.



Там же глава опубликовал несколько снимков священного озера и напомнил, что республика активно развивает туристическую инфраструктуру в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



- Создаём условия для комфортного отдыха наших гостей. Кто ещё не был в Бурятии – приезжайте. У нас можно отдохнуть душой и телом, почувствовать силу и энергию бурятской земли, – подчеркнул руководитель региона.

