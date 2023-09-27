Алексей Цыденов присоединился к туристическому флешмобу
27 сентября – всемирный День туризма. В честь праздника в стране запустили масштабный туристический флешмоб под названием «Россия вдохновляет» (возрастное ограничение – 0+). К акции присоединился и глава Бурятии. Алексей Цыденов рассказал о месте, которое его вдохновляет.
- Это наш Байкал – самое глубокое и чистое озеро в мире. Оно поражает своей неповторимой природой и красотой. Здесь можно насладиться видами горных хребтов и долин, лесов и степей, рек и водопадов, островов и заливов, – написал Цыденов в своём telegram-канале.
Там же глава опубликовал несколько снимков священного озера и напомнил, что республика активно развивает туристическую инфраструктуру в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
- Создаём условия для комфортного отдыха наших гостей. Кто ещё не был в Бурятии – приезжайте. У нас можно отдохнуть душой и телом, почувствовать силу и энергию бурятской земли, – подчеркнул руководитель региона.
Глава Бурятии рассказал, что его вдохновляет
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