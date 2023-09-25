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В селе Бурятии установили огромные звёзды, ведущие к Витиму

В селе Бурятии установили огромные звёзды, ведущие к Витиму
Общество,  Фото:центр компетенций РБ
В Романовке благоустроили сквер Победы

В селе Романовка Баунтовского района Бурятии завершилось благоустройство общественной территории – сквера Победы. Там установили огромные звёзды, ведущие к реке Витим.

- Наш сквер находится в живописном месте рядом с рекой Витим. Благоустраивается уже второй год. Мы рады что для жителей появилось новое место отдыха с детьми, – рассказала местная жительница Татьяна.

Кроме звёзд, к реке выложена дорожка и забетонирована дорожка, она идёт по всему периметру сквера. Стоимость работ – 300 тысяч рублей.

Как сообщает центр компетенций по вопросам горсреды РБ, в этом году в Баунтовском районе благоустраиваются две общественные территории в сёлах Багдарин и Романовка. На сегодняшний день все работы полностью завершены.

В целом, в Баунтовском эвенкийском районе с 2017 года благоустроенно 5 общественных и 7 дворовых территорий. Всего на реализацию мероприятий по благоустройству «Формирование комфортной городской среды» выделено в 2023 году 1,4 млн рублей.
Бурятия Баунтовский район благоустройство

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