В селе Бурятии установили огромные звёзды, ведущие к Витиму

Общество, Фото: центр компетенций РБ

В Романовке благоустроили сквер Победы



В селе Романовка Баунтовского района Бурятии завершилось благоустройство общественной территории – сквера Победы. Там установили огромные звёзды, ведущие к реке Витим.



- Наш сквер находится в живописном месте рядом с рекой Витим. Благоустраивается уже второй год. Мы рады что для жителей появилось новое место отдыха с детьми, – рассказала местная жительница Татьяна.



Кроме звёзд, к реке выложена дорожка и забетонирована дорожка, она идёт по всему периметру сквера. Стоимость работ – 300 тысяч рублей.



Как сообщает центр компетенций по вопросам горсреды РБ, в этом году в Баунтовском районе благоустраиваются две общественные территории в сёлах Багдарин и Романовка. На сегодняшний день все работы полностью завершены.



В целом, в Баунтовском эвенкийском районе с 2017 года благоустроенно 5 общественных и 7 дворовых территорий. Всего на реализацию мероприятий по благоустройству «Формирование комфортной городской среды» выделено в 2023 году 1,4 млн рублей.

