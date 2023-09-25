В Улан-Удэ произошло 38 засоров

В городе за неделю промыли более 1000 метров канализации



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице Бурятии за последнюю неделю – с 18 по 24 сентября включительно. За семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 12 повреждений.



Кроме того, специалисты устранили 38 засоров. Неделей ранее их было больше – 41. В Улан-Удэ также промыли 13 участков канализации протяжённостью 1060 метров и выявили пять незаконных подключений к централизованным сетям водоснабжения.