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Было — стало: Ренессанс в Гостиных рядах

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«А место-то, место какое! Легендарное! Историческое, можно сказать. В памяти народной застолблённое да помеченное»

Радостная новость: в Гостиных рядах после долгого запустения и упадка опять что-то строится, вновь возрождается. Ну прямо ренессанс, эпоха расцвета! И, что интересно, народ уже (по старой привычке) тянется, интересуется: когда откроется заведение?

— А место-то, место какое! Легендарное! Историческое, можно сказать. В памяти народной застолблённое да помеченное. Тропами незарастающими без указателей за километр известное. Новый дизайн сквозь стекло тонированное блестит: стойка барная длинная, стулья красные в ряд высокие, на стене ковёр — красота! — заценил радикальные преобразования фотограф Сергей Тарасенко.


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БылоСтало хронограф Улан-Удэ Гостиные ряды туалеты

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