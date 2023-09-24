Было — стало: Ренессанс в Гостиных рядах

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Радостная новость: в Гостиных рядах после долгого запустения и упадка опять что-то строится, вновь возрождается. Ну прямо ренессанс, эпоха расцвета! И, что интересно, народ уже (по старой привычке) тянется, интересуется: когда откроется заведение?— А место-то, место какое! Легендарное! Историческое, можно сказать. В памяти народной застолблённое да помеченное. Тропами незарастающими без указателей за километр известное. Новый дизайн сквозь стекло тонированное блестит: стойка барная длинная, стулья красные в ряд высокие, на стене ковёр — красота! — заценил радикальные преобразования фотограф Сергей Тарасенко.