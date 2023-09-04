Стало известно, как улан-удэнцев будут расселять из центра города ради его преображения



Кроме того, все желающие могут продать своё жильё по рыночной стоимости и приобрести новое самостоятельно либо доплатить и купить побольше. Оценку в обоих случаях сделает независимая организация, у которой есть соответствующая лицензия. Учесть обещают также стоимость доли земельного участка, надворных построек и затраты на переезд.





Расселить хотят не только аварийные, но и просто старые дома – с деревянными перекрытиями, не подключённые к централизованным сетям и не отвечающие требованиям сейсмической безопасности. Для многих это шанс переехать в новое жильё на выгодных условиях. Если же собственники откажутся, реализация мастер-плана и вовсе может «встать». Поэтому цель сейчас – донести до каждого важность этого проекта. Ранее с собственниками и нанимателями проводили предварительные встречи и консультации, а с 13 сентября начнут устраивать общие собрания.



Чтобы тот или иной дом, не признанный аварийным, попал в границы застройки, согласие должны дать как минимум две трети жильцов. Исключить его оттуда тоже можно только на основании протокола собрания – заставить людей никто не сможет. Но и включиться в проект потом уже не получится.



- Это должен быть выбор большинства, – пояснил Зана Тумуров. – Собрания будут проводиться до 17-го числа. Понятно, что из центра никто не хочет переезжать, к примеру, в сотые кварталы.



Многие рассчитывают на расселение так называемым «револьверным» способом, когда на месте снесённого жилья возводят новое и люди возвращаются туда. Но этот вариант всё же подходит тем, у кого есть «запасной» угол и кто готов подождать. Зато взамен обещают квартиры с ремонтом – отделкой, натяжными потолками и ровными стенами и с сантехникой.



Помимо новых домов с некоммерческими помещениями на первых этажах, в центре появится школа на 760 мест, детские сады на 475 и поликлиника на 200 посещений. Возможно, построят и гостиницы.



Итоги собраний собственников подведут в начале октября. Затем обозначат окончательные границы КРТ, объявят торги и определят, собственно, застройщика. Договор с ним заключат к середине ноября-начале декабря.



Застройщик разработает проект планировки территории – где, к примеру, появится школа, где – детский сад. На переселение предоставят субсидию размером в 5 миллиардов рублей. Уложиться должны в три года, а на полное преображение центральной части города уйдёт восемь лет.



В планах – и полная перезагрузка всех инженерных коммуникаций. Это сети тепло-, электро- и вoдocнaбжeния и кaнaлизaции. Работы стартуют уже в 2024-ом.



- Работа глобальная. Будем перекладывать сети, поэтому следующие два года всё будет перекопано. Но без этого запланированных объектов не получится, – пояснил руководитель УКРТ. – Мы не исключаем и введение платных парковок, потому что никакой территории не хватит, чтобы любой оставил в центре свою машину и она стояла там до вечера.



Так называемые объекты культурного наследия – а всего их 13 – решили не трогать. Их просто отреставрируют.



