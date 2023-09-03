Курортный посёлок в Бурятии заполонила жуткая вонь и помоечные коровы



В тункинском посёлке Аршан уже несколько недель не вывозят мусор. Местные жители рассказали об этом представителям регионального отделения Народного фронта. Люди прислали общественникам видео с переполненными контейнерами для отходов и облюбовавшими их коровами.



- Сегодня одна, а вообще их достаточно много. Так сейчас выглядит мусорка в Аршане ниже по улице Лермонтова. Таким вот образом всё растаскивается, разносит ветром. Какой-то ужас. Не вывозится это уже недели две как минимум, – отмечают сельчане.



По их словам, за ТКО в населённом пункте отвечают региональный оператор по обращению с отходами – компания «ЭкоАльянс» и его подрядная организация. Мусором завалены все контейнерные площадки. Недавно часть убрали только с улицы Трактовая, что в центре посёлка.



Бурёнки, которые ошиваются возле баков, лакомятся объедками и даже полиэтиленом и картоном и портят свои желудки несъедобными, по сути, «деликатесами». Люди же задыхаются от вони на улицах.



- И всё это – в живописном и популярном у туристов месте, в долине водопадов, минеральных источников и богатых лесов, – заявили на официальной странице Народного фронта во «ВКонтакте».



Общественники добавили, что «дальше так продолжаться не может». Они обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.