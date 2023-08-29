В республике проверят систему экстренного оповещения
В ближайшую среду, 30 августа, в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Об этом предупредили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
С 10:00 до 10:15 по местному времени в Улан-Удэ, Северобайкальске, Ильинке (Прибайкальский район), а также в трёх сёлах в Иволгинском районе (Ганзурино, Хурамша и Сотниково) и четырёх – в Тарбагатайском (Солонцы, Вознесеновка, Саратовка и Кардон) запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды.
Жителей этих населённых пунктов призывают не пугаться и сохранять спокойствие. КСЭОН в Бурятии проверяют в последнюю среду каждого месяца. Впервые эту систему апробировали в ноябре 2013 года.
В Бурятии будут 15 минут выть сирены
Общество, Фото:
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