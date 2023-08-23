23 августа

22 августа

Популярное

Кадыров поддержал строительство волейбольного центра в Улан-Удэ

Кадыров поддержал строительство волейбольного центра в Улан-Удэ
Общество,  Фото:минспорта РБ
Замминистра спорта РФ похвалил Бурятию за развитие спортивной инфраструктуры

Накануне в Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров. Федеральный чиновник вместе с первым зампредом правительства Бурятии Всеволодом Мухиным и главой Минспорта Иваном Козыревым побывал на единственном в стране крытом лукодроме, в региональном центре единоборств «Патриот», новом ФОК в 103 микрорайоне и на ледовой арене «IceМетр». Проинспектировал он и строящиеся объекты.



Азат Кадыров также провёл совещание по вопросам развития спорта в республике. Он заметил, что Бурятия активно участвует в различных федеральных программах.

- Спортивная инфраструктура в регионе развивается. Показатели хорошие, динамика позитивная. Надеемся, она сохранится и Бурятия станет регионом, где население активно занимается спортом, а воспитанники спортивных школ успешно представляют республику и сборную России на международных стартах. При этом есть понимание, чего не хватает и в Улан-Удэ, и в других населённых пунктах. Безнадёжных объектов и строек нет, все вопросы управляемы и, уверен, что в ходе совместной работы мы доведём все до логического завершения, – подчеркнул замглавы Минспорта РФ.

Он поддержал строительство волейбольного центра в Улан-Удэ. Один из проектов, в котором Бурятия принимает активное участие – «Бизнес-спринт». Благодаря ему парки заполнят так называемые «умные площадки». Это, по словам Азата Кадрова, внесёт определённую лепту в развитие спортинфраструктуры. «Это будут сооружения нового формата с использованием современных технологий», – пояснил замминистра.

Глава Бурятии отметил, что федеральное министерство уделяет региону большое внимание.

- По сравнению с другими субъектами процент финансирования, которое идёт в республику, очень высокий. Только в рамках «Бизнес-спринта» у нас строится пять площадок – в Тункинском, Иволгинском, Селегинском районах и в городе. И таких регионов больше нет, – заявил Алексей Цыденов.

Во второй день своего визита в Бурятию Азат Кадыров продолжит знакомство со спортивной инфраструктурой. Сейчас он находится в пригородном Иволгинском районе.

министры спорт спортивные объекты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Кадыров поддержал строительство волейбольного центра в Улан-Удэ
Кадыров поддержал строительство волейбольного центра в Улан-Удэ
Общество, 23.08.2023
Замминистра спорта РФ похвалил Бурятию за развитие спортивной инфраструктуры
Татьяна Матвеева: «Ремонт теплотрассы - стратегический ресурс на развитие Улан-Удэ»
Татьяна Матвеева: «Ремонт теплотрассы - стратегический ресурс на развитие Улан-Удэ»
Общество, 23.08.2023
Председатель комитета по строительству рассказала о самой масштабной реконструкции года 
В Бурятии продолжают выявлять самоволки
В Бурятии продолжают выявлять самоволки
Общество, 23.08.2023
С начала года выявлено 16 таких построек
Жителям Бурятии рассказали, как подать иск в суд через МФЦ
Жителям Бурятии рассказали, как подать иск в суд через МФЦ
Общество, 23.08.2023
Оформить его помогут сотрудники учреждения
Улан-удэнке по вине работодателя не сделали перерасчёт пенсии
Улан-удэнке по вине работодателя не сделали перерасчёт пенсии
Общество, 23.08.2023
Его привлекли к административной ответственности
Улан-удэнцам запретили появляться в лесах до 11 сентября
Улан-удэнцам запретили появляться в лесах до 11 сентября
Общество, 23.08.2023
Табу на их посещение опять продлили
В Бурятии благодаря прокуратуре убрали две свалки возле Байкала
В Бурятии благодаря прокуратуре убрали две свалки возле Байкала
Общество, 23.08.2023
Они образовались в Горячинске и Черёмушках
В Бурятии незаконно уволили сотрудницу ЧОП
В Бурятии незаконно уволили сотрудницу ЧОП
Общество, 23.08.2023
Женщина добилась восстановления на работе через суд
Бурятия ремонтирует школу в подшефном районе ДНР
Бурятия ремонтирует школу в подшефном районе ДНР
Общество, 23.08.2023
Здание полностью приведут в порядок к 1 сентября
В Улан-Удэ стремительно поднимается Селенга
В Улан-Удэ стремительно поднимается Селенга
Общество, 23.08.2023
За сутки она прибавилась сразу на 11 сантиметров
Многодетный отец из Бурятии погиб на СВО
Многодетный отец из Бурятии погиб на СВО
Общество, 23.08.2023
Он отправился на спецоперацию добровольцем
Бурятские таможенники перечислили основные нарушения при перевозке товаров
Бурятские таможенники перечислили основные нарушения при перевозке товаров
Общество, 23.08.2023
С начала года таможенники оформили багаж более 340 тысяч пассажиров
В Бурятии продолжают восстанавливать движение на размытом участке БАМ
В Бурятии продолжают восстанавливать движение на размытом участке БАМ
Общество, 23.08.2023
На севере республики вовсю отсыпают разрушенную дамбу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^