Кадыров поддержал строительство волейбольного центра в Улан-Удэ

Накануне в Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров. Федеральный чиновник вместе с первым зампредом правительства Бурятии Всеволодом Мухиным и главой Минспорта Иваном Козыревым побывал на единственном в стране крытом лукодроме, в региональном центре единоборств «Патриот», новом ФОК в 103 микрорайоне и на ледовой арене «IceМетр». Проинспектировал он и строящиеся объекты.
Азат Кадыров также провёл совещание по вопросам развития спорта в республике. Он заметил, что Бурятия активно участвует в различных федеральных программах.
- Спортивная инфраструктура в регионе развивается. Показатели хорошие, динамика позитивная. Надеемся, она сохранится и Бурятия станет регионом, где население активно занимается спортом, а воспитанники спортивных школ успешно представляют республику и сборную России на международных стартах. При этом есть понимание, чего не хватает и в Улан-Удэ, и в других населённых пунктах. Безнадёжных объектов и строек нет, все вопросы управляемы и, уверен, что в ходе совместной работы мы доведём все до логического завершения, – подчеркнул замглавы Минспорта РФ.
Он поддержал строительство волейбольного центра в Улан-Удэ. Один из проектов, в котором Бурятия принимает активное участие – «Бизнес-спринт». Благодаря ему парки заполнят так называемые «умные площадки». Это, по словам Азата Кадрова, внесёт определённую лепту в развитие спортинфраструктуры. «Это будут сооружения нового формата с использованием современных технологий», – пояснил замминистра.
Глава Бурятии отметил, что федеральное министерство уделяет региону большое внимание.
- По сравнению с другими субъектами процент финансирования, которое идёт в республику, очень высокий. Только в рамках «Бизнес-спринта» у нас строится пять площадок – в Тункинском, Иволгинском, Селегинском районах и в городе. И таких регионов больше нет, – заявил Алексей Цыденов.
Во второй день своего визита в Бурятию Азат Кадыров продолжит знакомство со спортивной инфраструктурой. Сейчас он находится в пригородном Иволгинском районе.