В Бурятию прилетел Кадыров

Власть, Фото: минспорта Бурятии

В республике он будет работать два дня



Сегодня в Улан-Удэ прилетел Азат Кадыров, первый заместитель министра спорта РФ. Он прибыл в Бурятию с рабочим визитом.







В Бурятии первый замминистра спорта будет работать два дня.



- В двухдневной программе у федерального функционера - осмотр как построенных, так и проблемных объектов спорта, совещания по реализации федеральных программ в Бурятии, открытие новых спортивных площадок, - сообщили в министерства спорта республики.



До этого Азат Кадыров находился в Иркутской области. Он ознакомился с ходом строительства Дома спорта в посёлке Усть-Ордынский, а также посетил спортивно-оздоровительный комплекс училища олимпийского резерва и ледовый дворец «Ермак» в Ангарске, крытый тренировочный каток «Иркутск» и ледовый дворец «Байкал», государственное училище олимпийского резерва в Иркутске.



Справка:



Азат Кадыров родился 29 августа 1973 года в Казани. Окончил Казанский государственный химико-технологический институт по специальностям «инженер» и «государственное и муниципальное управление», а также Государственный университет управления по специальности «менеджмент в игровых видах спорта».



В 2001-2009 годах — руководитель департамента спортивных сооружений министерства по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан. С 2009 года — первый заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», с 2013 года – генеральный директор. Входил в организационный комитет летней Универсиады-2013 в Казани. Дирекция, которую возглавлял господин Кадыров, отвечала за организацию в Казани матчей чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и других турниров.



В феврале 2020 года назначен первым заместителем министра спорта России.





