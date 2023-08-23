Женщина добилась восстановления на работе через суд
В Прибайкальском районе Бурятии местная жительница добилась восстановления на работе. Женщину уволили с должности охранника одной из районных школ. Незаконность своего увольнения она доказала в суде.
- Суд, рассмотрев материалы дела, признал увольнение незаконным и обязал ответчика — частное охранное предприятие, которое оказывало охранные услуги образовательному учреждению и где работала взыскательница - восстановить гражданку в должности, - отмечают в УФССП по Бурятии. - Для принудительного исполнения лист был направлен в Прибайкальское районное отделение судебных приставов».
Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство ЧОП о возбуждении исполнительного производства, однако меры для исполнения решения суда не были приняты. Восстановить нарушенные права женщины помогла сила убеждения пристава, подчеркнули в УФССП.
В итоге в ЧОП не стали дожидаться принятия крайних мер и восстановили бывшую сотрудницу в должности.
Однако игнорирование требований судебного пристава-исполнителя для организации не прошло даром. За нарушение сроков, предоставленных для добровольного исполнения решения суда, частному охранному предприятию придётся заплатить исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.
В Бурятии незаконно уволили сотрудницу ЧОП
Общество, Фото:
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