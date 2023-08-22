22 августа

21 августа

Популярное

Разрушенной дамбе на севере Бурятии давно требовалась реконструкция

Разрушенной дамбе на севере Бурятии давно требовалась реконструкция
Общество,  Фото:vk.com/sbkr_official
Защитное сооружение построили ещё 45 лет назад

Глава Северо-Байкальского района Бурятии Игорь Пухарев рассказал о ликвидации последствий размыва БАМ. На днях вышедшая из берегов река частично разрушила дамбу возле посёлка Холодное. В итоге вода прорвалась через сооружение и хлынула на железнодорожные пути. Движение поездов там пришлось остановить.

В районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Игорь Пухарев, который руководит ликвидацией ЧС, сообщил: дамбу построили ещё в 1978 году. Она подлежала реконструкции. Средства на эти цели выделили в прошлом году из федерального бюджета.

- Но из-за отсутствия карьеров эти работы не выполнили. Деньги вернули в бюджет, – отметил руководитель муниципального образования (МО).

Проект, который разработали в районе, пришлось переделывать. После обильных дождей, обрушившихся на минувшей неделе на район, река Холодная поднялась выше критической отметки на 68 сантиметров.

- Это позволило ей размыть полотно дамбы и выйти уже непосредственно к полотну железной дороги, – пояснил Игорь Пухарев. – Разрушения сейчас устраняются. На размытом участке дамбы отсыпано сто метров, осталось ещё сто. Работает 40 единиц техники.

Кроме того, на размытой автодороге восстановили движение для транспорта – помимо легковых машин. На железной в течение двух суток организуют подвоз поездов на тепловозной тяге.

- То есть движение по БАМу восстановят пока в ограниченном формате. На заседании комиссии по ЧС будет приниматься решение об открытии Холоднинского карьера. Это в разы ускорит восстановительные работы. Думаю, выстроенное с РЖД и другими смежными структурами взаимодействие позволит в кратчайшие сроки устранить нашу чрезвычайную ситуацию, – заключил глава района.
дамбы железная дорога подтопление режим ЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мастера Бурятии примут участие в конкурсе «Турсувенир»
Мастера Бурятии примут участие в конкурсе «Турсувенир»
Общество, 22.08.2023
Приём заявок на окружной этап всероссийского конкурса продлён до 12 сентября
Разрушенной дамбе на севере Бурятии давно требовалась реконструкция
Разрушенной дамбе на севере Бурятии давно требовалась реконструкция
Общество, 22.08.2023
Защитное сооружение построили ещё 45 лет назад
Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Общество, 22.08.2023
Мария Ферапонтьевна 30 лет посвятила педагогике
В селе Бурятии всем миром собрали деньги на кладбищенские ворота
В селе Бурятии всем миром собрали деньги на кладбищенские ворота
Общество, 22.08.2023
А ещё там установили скамейку для прощания за 30 тысяч и калитку 
Прокуратура понудила ТГК-14 сделать улан-удэнцам перерасчёт на 8 млн
Прокуратура понудила ТГК-14 сделать улан-удэнцам перерасчёт на 8 млн
Общество, 22.08.2023
Несмотря на отсутствие горячей воды с мая, горожанам делали начисления по полной
Селенга в столице Бурятии поднялась сразу на 5 сантиметров
Селенга в столице Бурятии поднялась сразу на 5 сантиметров
Общество, 22.08.2023
Уровень рек в городе опять повышается
Июль в Бурятии оказался необычайно дождливым
Июль в Бурятии оказался необычайно дождливым
Общество, 22.08.2023
В некоторых районах выпала двухмесячная норма осадков
В Бурятии 90% должников по алиментам запрещено водить машину
В Бурятии 90% должников по алиментам запрещено водить машину
Общество, 22.08.2023
В отношении более 4,3 тысячи человек применяется временное ограничение на выезд из страны
На севере Бурятии рядом с размытыми железнодорожными путями укладывают новые
На севере Бурятии рядом с размытыми железнодорожными путями укладывают новые
Общество, 22.08.2023
Аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС продолжаются
В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол
В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол
Общество, 22.08.2023
Соревнования проходили в упорной борьбе 
В Бурятии сельчане жалуются на бегающих по улицам коров да лошадей
В Бурятии сельчане жалуются на бегающих по улицам коров да лошадей
Общество, 22.08.2023
Они сообщили, что одна бесхозная бурёнка сдохла прямо посреди улицы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^