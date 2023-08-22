Защитное сооружение построили ещё 45 лет назад
Глава Северо-Байкальского района Бурятии Игорь Пухарев рассказал о ликвидации последствий размыва БАМ. На днях вышедшая из берегов река частично разрушила дамбу возле посёлка Холодное. В итоге вода прорвалась через сооружение и хлынула на железнодорожные пути. Движение поездов там пришлось остановить.
В районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Игорь Пухарев, который руководит ликвидацией ЧС, сообщил: дамбу построили ещё в 1978 году. Она подлежала реконструкции. Средства на эти цели выделили в прошлом году из федерального бюджета.
- Но из-за отсутствия карьеров эти работы не выполнили. Деньги вернули в бюджет, – отметил руководитель муниципального образования (МО).
Проект, который разработали в районе, пришлось переделывать. После обильных дождей, обрушившихся на минувшей неделе на район, река Холодная поднялась выше критической отметки на 68 сантиметров.
- Это позволило ей размыть полотно дамбы и выйти уже непосредственно к полотну железной дороги, – пояснил Игорь Пухарев. – Разрушения сейчас устраняются. На размытом участке дамбы отсыпано сто метров, осталось ещё сто. Работает 40 единиц техники.
Кроме того, на размытой автодороге восстановили движение для транспорта – помимо легковых машин. На железной в течение двух суток организуют подвоз поездов на тепловозной тяге.
- То есть движение по БАМу восстановят пока в ограниченном формате. На заседании комиссии по ЧС будет приниматься решение об открытии Холоднинского карьера. Это в разы ускорит восстановительные работы. Думаю, выстроенное с РЖД и другими смежными структурами взаимодействие позволит в кратчайшие сроки устранить нашу чрезвычайную ситуацию, – заключил глава района.
Разрушенной дамбе на севере Бурятии давно требовалась реконструкция
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