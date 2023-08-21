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Знаменитые балеты «Русских сезонов» Сергея Дягилева покажут в Улан-Удэ

Знаменитые балеты «Русских сезонов» Сергея Дягилева покажут в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Показы состоятся 3 сентября в Бурятском оперном театре

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Сац познакомит жителей Бурятии с шедеврами всемирно известного балетмейстера Михаила Фокина и представит 3 сентября балеты «Шахерезада» (6+), «Шопениана» (6+) и «Половецкие пляски» (6+).

Впервые одноактные балеты были показаны миру сто лет назад в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже, а сейчас восстановлены хореографом, народным артистом РФ Андрисом Лиепой.

Балет на музыку симфонической поэмы Николая Римского-Корсакова «Шахерезада» повествует о том, как царица Шехерезада спасла от смерти молодых жён Шахрияра, рассказывая ему свои сказки.

«Шопениана» – это романтические грёзы поэта. В балете нет сложных «па», напротив, движения танцовщиц нарочито просты, будто бы танцуют они для себя, а не для зрителя.

«Половецкие пляски» - это балетный фрагмент второго действия оперы А. Бородина «Князь Игорь».

Увидеть знаменитые балеты русских сезонов Сергея Дягилева в Улан-Удэ можно будет 3 сентября (6+) в Бурятском театре оперы и балета.


балет

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