В Бурятии отслеживают уборку свалки размером с 22 футбольных поля

- Очистка особо охраняемой природной территории от отходов находится под контролем, – отметили в ведомстве.

Учреждению, осуществляющему управление и охрану особо охраняемой природной территории – то есть нацпарку «Тункинский» – внесли представление, а ответственным лицам объявили предостережения. Прокуратура продолжает отслеживать ситуацию.