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В Бурятии отслеживают уборку свалки размером с 22 футбольных поля

В Бурятии отслеживают уборку свалки размером с 22 футбольных поля
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Она образовалась в курортном районе Бурятии

В Восточно-Сибирской межрегиональной природоохранной прокуратуре рассказали об уборке свалки в курортном Тункинском районе. Надзорное ведомство устроило проверку и выявило нарушения законодательства о контрактной системе при её ликвидации.

Учреждению, осуществляющему управление и охрану особо охраняемой природной территории – то есть нацпарку «Тункинский» – внесли представление, а ответственным лицам объявили предостережения. Прокуратура продолжает отслеживать ситуацию.
 
- Очистка особо охраняемой природной территории от отходов находится под контролем, – отметили в ведомстве.

Первый этап ликвидации несанкционированного полигона ТКО размером с 22 футбольных поля стартовал в прошлом году. Заказчиком выступил Тункинский нацпарк, а исполнителем стала компания из Томска.

После проверки, которую провели представители регионального отделения Народного фронта, в работе подрядчика выявили нарушения. После их вмешательства в феврале по внесённым представлениям началась претензионная работа.

- Кроме того, природоохранная прокуратура подала в суд иск о взыскании с подрядчика неосновательного обогащения, – рассказала ранее руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким. – Очень важно, что материалы проверки направили в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц.

Начальная цена контракта на уборку свалки составляла 173 миллиона рублей. После её уронили до 125 с половиной миллионов. В 2022-ом в рамках первого этапа убрали только десятую часть отходов, освоив 138 миллионов. В Народном фронте пояснили: на втором заказчик схитрил и указал в техзадании площадь свалки, а не объём мусора в кубических метрах.


свалка мусор

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