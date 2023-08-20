Жить в Бурятии стало накладнее



Специалисты рассказали, как за второй месяц лета в Бурятии изменились цены на продукты, товары и услуги. По данным Бурятстата, они взлетели на свинину – помимо бескостного мяса (на 7,8%), детское фруктовое пюре (6,5%), бескостную говядину (5,8%), натуральный растворимый кофе (5,2%), газированные напитки (4,8%), горох и фасоль (4,4%), шлифованный рис (3,6%), творожные сырки (3,5%) и мягкие глазированные конфеты в шоколаде (3,2%), кетчуп (3%), индейку (2,7%), а также натуральные консервированные и маринованные овощи (2,6%).



Кроме того, в списке оказались картофель (в 1,5 раза), апельсины (на 19%), морковь (14%), замороженные ягоды (11,6%), яблоки (10,9%), свёкла (7,1%), груши (5%), чеснок (3,3%), свежая белокочанная капуста (3%), лимоны (2,9%) и замороженные овощи (1,8 %).



Подешевели при этом свежие огурцы (на 44,7%), виноград (9,5%), помидоры (4,7%), репчатый лук (4,2 %) и бананы (2,9%). Из других продуктов – гречка (7,2%), овощные консервы для детского питания (4,7%), сухие молочные смеси (3,6%), варёная колбаса (3,2%), детский творожок (2,9%), подсолнечное масло (2,5%), томатные консервы (2,1%), плавленый сыр (1,8%), солёная сельдь, баранина (кроме бескостного мяса), говяжья и свиная печень (1,7%) и минеральная и питьевая вода (1,5%).



Среди непродовольственных товаров наценились шампуни (7,1%), матрасы для взрослых (6,5%), гипсокартон (5,8%) металлочерепица (5,4%), стулья с мягкими сиденьями (4,6%), планшетники (4,4%), кремы для лица (на 4%), смартфоны (3,8%), учебники, учебные пособия и дидактические материалы, смарт-часы, электрические батарейки типа АА, школьные ранцы и рюкзаки (3,6%), обрезные доски и электрические дрели (3,5%). В этот перечень попали и пелёнки для новорождённых (8,6%), детский крем (7,9%), зубная паста (3,9%), детские бумажные подгузники (2,4%), бензин (2,1%), моторное топливо (1,8%), хозяйственное мыло (1,5%), женские гигиенические прокладки (1,4%), пустышки (1,3%), сухой корм для домашних животных (1,1%), бутылочки для кормления (1%), туалетная бумага (0,8%) и медицинские маски (0,5%). Одновременно подешевело туалетное мыло – на 0,9%.



Больше стали стоить и медикаменты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (на 0,2%), а на те, что являются ЖНВЛП – на 1,2%. Цены также повысились на медицинские товары и перевязочные материалы, в частности – бинты (на 1%) и электронные аппараты для измерения артериального давления (на 0,7%).





Зато в июле жители Бурятии экономили на одноразовых шприцах (снижение на3,9%), безртутных термометрах (2,3%) и вате (0,7%). А ещё подешевели тушь для ресниц (на 5,3%), ноутбуки (4,7%), напольные электропылесосы (4,2%), шины для легковых автомобилей, гели для душа (3,7%), ламинат (3,5%), коньки, утеплённые комбинезоны (костюмы) для дошкольников (3,4%), моноблоки (2,9%), бумажные носовые платки и офисная бумага (2,7%).



В июле накладнее стало летать экономклассом (в 1,9 раза) и ездить из одного города в другой на автобусах (2,4%), зато выгоднее – в поездах дальнего следования (4,2%).



Увеличились и цены на турпутёвки в Египет (6,8%), в отдельные страны Средней Азии (6,5%) и Турцию (3,8%), зато снизились на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (4,2 %).



Больше, чем месяцем ранее, в июле пришлось платить за посещение музеев и выставок (на 10,8%), отдых в санаториях и пансионатах (5,5%), первичную консультацию у стоматологов (1,3%), изготовление коронок (1,2%), лечение кариеса и съёмные протезы (1,1%) и удаление зуба под местным обезболиванием (1%), облицовку кафельной плиткой (5,3%), мойку легкового автомобиля (4,7%) печать цветных фотографий (3,2%), установку пластиковых окон (2,7%) и натяжного потолка (2,4%), шиномонтаж (2,3 %), услуги организатора проведения торжеств (2,2%), химчистку мужского костюма (1,7%) и стрижку волос (0,9%).



В середине лета в республике подорожали подписка на онлайн-видеосервисы (3,4%) и абонементы в фитнес-клуб (2,2%) и съёмные однушки. Подняли и ежемесячную плату за доступ в Интернет (на 1,8%). Повысились также процентные ставки по потребительским кредитам (на 1,2).



Вместе с тем снизились цены на аренду автомобилей (на 0,7%), двухкомнатных квартир (0,5%) и на туры на Черноморское побережье России и в Крым (на 3,4%), рассказали в Бурятстате.

