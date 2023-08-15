С бойцом простятся в его родном селе
В ближайшую среду, 16 августа, в Тарбагатайском районе простятся с Сергеем Буторовым, который погиб во время специальной военной операции. Траурная церемония пройдёт в селе Тарбагатай. Время сообщат чуть позже.
Наш земляк родился 4 августа 1980 года в Тарбагатае, где прожил всю жизнь. Отец Сергея умер, когда ему был всего годик. Воспитывали его мама, бабушка и дедушка.
Буторов учился в местной школе. После девятого класса поступил на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства в профессиональное училище № 36, откуда выпустился в 1995-ом.
Затем ушёл в армию. Служил в Читинской области (с 2008 года – Забайкальский край).
В сентябре 2022-го отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации, рассказали в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО
Общество, Фото:
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