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Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО

Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
С бойцом простятся в его родном селе

В ближайшую среду, 16 августа, в Тарбагатайском районе простятся с Сергеем Буторовым, который погиб во время специальной военной операции. Траурная церемония пройдёт в селе Тарбагатай. Время сообщат чуть позже. 

Наш земляк родился 4 августа 1980 года в Тарбагатае, где прожил всю жизнь. Отец Сергея умер, когда ему был всего годик. Воспитывали его мама, бабушка и дедушка.

Буторов учился в местной школе. После девятого класса поступил на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства в профессиональное училище № 36, откуда выпустился в 1995-ом.

Затем ушёл в армию. Служил в Читинской области (с 2008 года – Забайкальский край).

В сентябре 2022-го отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации, рассказали в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
смерть

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