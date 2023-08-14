Более 1,5 тысяч человек посетили учения Белой Тары в Бурятии







В буддизме Белая Тара — одно из проявлений богини Тары, бодхисаттва в женском обличии. Олицетворяет недвойственную мудрость, сострадание, умиротворение. Считается, что богиня готова прийти на помощь и защитить всех, кто об этом просит.



- Учение Белой Тары включает в себя ряд мероприятий. Предварительно мы с ламами Дуйнхор дацана (находится на Верхней Берёзовке) построили песочную мандалу. В последний день, когда завершили построение мандалы, мы решили рассказать о божестве Белая Тара, которая дарует долголетие и помогает людям, находящимся в стрессовых ситуациях. Сегодня также были проведены определённые ритуалы и разбор построенной мандалы. Песок от мандалы мы раздаём людям, что служит как некий оберег. Также этот песок можно преподнести хозяевам воды (во время обряда лусад), и тем самым излечиться от каких-либо болезней, - рассказал ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», доктор буддийской философии геше лама Дымбрыл Дашибалданов.



Геше Дымбрыл также подчеркнул важность таких учений: «помогают осмыслить суть учения Будды и применить эти знания в жизни, тем самым получить практическую пользу».



Перед учениями ламы из Дуйнхор дацана в течение пяти дней строили мандалу Белой Тары. В день учений все желающие получили лунг (церемония, в ходе которой учитель дарует полномочия на чтение, изучение и практику учений, представленных в определённом тексте) на начитку мантры Белой Тары. После получения лунга мандала была разобрана, и каждый смог получить священный песок в качестве оберега.



Во время учений также прошёл обряд призывания долгой жизни цэдо.



- Мы с сыном Ярославом приехали из Москвы специально на Международный буддийский форум. Очень рады, что можем принять участие. Буквально неделю назад мы узнали, что в рамках форума будут проходить учение Белой Тары. И вот сегодня прилетели и сразу из аэропорта приехали сюда. Нам очень приятно здесь находиться, такое приподнятое настроение, такая атмосфера, люди здесь очень доброжелательные, стремятся помочь, что-то объяснить и подсказать, - поделилась своими впечатлениями гость из Москвы, участница учения Екатерина.





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13 августа в КСК «Дружба» в рамках Международного буддийского форума состоялось учение Белой Тары, которое провела Буддийская традиционная Сангха России. На учении побывали около 1500 человек, кроме того, была организована онлайн-трансляция.