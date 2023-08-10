На вокзале Улан-Удэ пройдёт акция «Книговорот»

Мероприятие проведут в рамках «Байкальских литературных чтений»



14 августа на железнодорожном вокзале Улан-Удэ с 8:30 пройдёт акция «Книговорот» (0+) с викторинами и призами. Сотрудники национальной библиотеки РБ подготовят книги, которые желающие могут взять себе и пополнить домашние библиотеки.



Напомним, что в этот день уникальная книжная экспедиция на поезде с творческими пассажирами прибудет с культурной программой в столицу Бурятии. Это путешествие является реализацией проекта всероссийского межрегионального сетевого библиотечно-издательского фестивального движения «Книжные маяки России» под названием «Читающий август», призванного привлечь россиян к чтению в период отпусков.



В Улан-Удэ «Книжные маяки» пройдут в рамках межрегионального литературного форума «Байкальские литературные чтения». Утром состоится встреча делегации поезда (0+). Также запланировано интервью с директором петербургской книжной сети «Буквоед» Денисом Котовым. Торжественная церемония встречи и старт второго дня форума начнётся в национальной библиотеке РБ в 11:35 (0+).



Вход на площадки форума 13 и 14 августа свободный, сообщили в пресс-службе библиотеки.



Возрастное ограничение: 0+.

