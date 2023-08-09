Лесной спецназ Бурятии помогает тушить пожары в Якутии и Хабаровском крае

Общество, Фото: Забайкальская база авиаохраны лесов

В Якутии с начала июля действует режим ЧС



Ещё 20 пожарных-десантников из Бурятии отправились на помощь в тушении сложных лесных пожаров в Якутию.



Всего 132 сотрудника из Бурятии (они трудятся в Забайкальской базе авиационной охраны лесов ) работают сейчас в Якутии и Хабаровском крае.



В охваченной лесными пожарами Якутии с огнём борются более 700 человек – сотрудники из разных регионов России. В республике с 3 июля действует режим ЧС.



- Борьба с огнём идет в условиях высоких температур, сильной ветровой нагрузки, горной и скалистой местности в труднодоступных и удаленных районах. Основной объём работ по локализации и ликвидации пожаров ведется вручную, в том числе прокладка многокилометровых минполос при помощи лопат и топоров-мотыг. Тушение очагов горения с использованием ранцевого лесного огнетушителя. И все это преодолевая километры труднопроходимой местности, - рассказал руководитель АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» Григорий Сердюков.



