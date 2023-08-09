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Лесной спецназ Бурятии помогает тушить пожары в Якутии и Хабаровском крае

Лесной спецназ Бурятии помогает тушить пожары в Якутии и Хабаровском крае
Общество,  Фото:Забайкальская база авиаохраны лесов
В Якутии с начала июля действует режим ЧС

Ещё 20 пожарных-десантников из Бурятии отправились на помощь в тушении сложных лесных пожаров в Якутию.

Всего 132 сотрудника из Бурятии (они трудятся в Забайкальской базе авиационной охраны лесов ) работают сейчас в Якутии и Хабаровском крае.

В охваченной лесными пожарами Якутии с огнём борются более 700 человек – сотрудники из разных регионов России. В республике с 3 июля действует режим ЧС.

- Борьба с огнём идет в условиях высоких температур, сильной ветровой нагрузки, горной и скалистой местности в труднодоступных и удаленных районах. Основной объём работ по локализации и ликвидации пожаров ведется вручную, в том числе прокладка многокилометровых минполос при помощи лопат и топоров-мотыг. Тушение очагов горения с использованием ранцевого лесного огнетушителя. И все это преодолевая километры труднопроходимой местности, - рассказал руководитель АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» Григорий Сердюков.

лесные пожары

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