Переправу ежегодно наводят военные
По понтонному мосту через реку Джида в Джидинском районе Бурятии военнослужащие Восточного военного округа переправили около 2000 человек и свыше 1350 единиц автомобильной техники.
- Военнослужащими мотострелкового соединения был обеспечен пропуск около 2000 человек и свыше 1350 единиц автомобильной техники через реку Джида по понтонно-мостовой переправе в районе сёл Дырестуй и Зарубино с начала её работы, - сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
Переправу военные наводят уже шестой год подряд. Пока не встанет лёд, понтонный мост заменяет разрушенный мост, который ранее соединял между собой два села.
Длина мостовой переправы – 105 метров, для её наращивания в случае подъёма уровня воды создан запас понтонных звеньев. Специалисты ведут круглосуточное дежурство, ежедневно контролируя состояние понтонного моста и уровень воды в реке.
В Бурятии по понтонному мосту через реку Джида переправили почти 2000 человек
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