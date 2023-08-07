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Иволгинскому району Бурятии предложили внедрить «территории трезвости»

Иволгинскому району Бурятии предложили внедрить «территории трезвости»
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Состоялась встреча прокуратуры и активистов ТОС

Прокурор Иволгинского района Бурятии Соел Алексеев встретился с представителями территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В мероприятии также приняли участие представители администраций сельских поселений и правоохранительных органов.

Собравшиеся обсудили вопросы состояния преступности и правопорядка в Иволгинском районе.

В пресс-службе республиканской прокуратуры отметили, что, наряду с высоким уровнем преступности, в районе отмечается проблема злоупотребления спиртным. Помимо того, здесь торгуют палёным алкоголем.

- Сотрудники правоохранительных органов рассказали о принимаемых мерах по пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Прокурор района подчеркнул, что важную роль в формировании трезвого и здорового образа жизни населения играют общественные движения. Он рассказал о положительной практике создания в муниципальных образованиях «территорий трезвости», - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2021 года в республике насчитывалось 10 «трезвых» сёл. Там местные жители на сельских сходах приняли решение отказаться от алкоголя, и владельцы магазинов пошли навстречу. С тех пор «территорий трезвости» в Бурятии становится всё больше. Одно из последних – еравнинское село Гонда.

трезвость Иволгинский район

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