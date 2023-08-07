Состоялась встреча прокуратуры и активистов ТОС
Прокурор Иволгинского района Бурятии Соел Алексеев встретился с представителями территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В мероприятии также приняли участие представители администраций сельских поселений и правоохранительных органов.
Собравшиеся обсудили вопросы состояния преступности и правопорядка в Иволгинском районе.
В пресс-службе республиканской прокуратуры отметили, что, наряду с высоким уровнем преступности, в районе отмечается проблема злоупотребления спиртным. Помимо того, здесь торгуют палёным алкоголем.
- Сотрудники правоохранительных органов рассказали о принимаемых мерах по пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Прокурор района подчеркнул, что важную роль в формировании трезвого и здорового образа жизни населения играют общественные движения. Он рассказал о положительной практике создания в муниципальных образованиях «территорий трезвости», - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2021 года в республике насчитывалось 10 «трезвых» сёл. Там местные жители на сельских сходах приняли решение отказаться от алкоголя, и владельцы магазинов пошли навстречу. С тех пор «территорий трезвости» в Бурятии становится всё больше. Одно из последних – еравнинское село Гонда.
Иволгинскому району Бурятии предложили внедрить «территории трезвости»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вячеслав Иванов родился и вырос в Еравнинском районе
Состоялась встреча прокуратуры и активистов ТОС
За сутки она повысилась сразу на 25 сантиметров
В столице республики растёт недовольство работой автобусов
На гигантскую рептилию наткнулись местные жители
При этом в республике сохранится жара
Он заверил, что все пострадавшие от стихии жители республики получат положенные компенсации
Переправе потребовался срочный ремонт
Четвероногим приходится кататься на качелях, притворяться мёртвыми и есть много мяса
Их беременные супруги имеют право на единовременную выплату
Они превращаются в настоящие ловушки для автомобилистов
На городской набережной собрали 90 мешков мусора
Месяц назад у супругов родились двойняшки
Среди 467 зарегистрированных туристов – 29 детей и 5 иностранцев
Некоторые горожане уже готовы пересаживаться на коней