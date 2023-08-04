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Опубликован тизер фильма о Герое России Алдаре Цыденжапове

Опубликован тизер фильма о Герое России Алдаре Цыденжапове
Общество,  Фото:скриншот с видео

4 августа ему бы исполнилось 32 года

«Тихоокеанский флот», неофициальный телеграм-канал, выложил тизер фильма «9 секунд» (возрастное ограничение 12+).

«Сегодня Алдару исполнилось бы 32 года, - объяснил автор телеграм-канала. - Обратите внимание на ритуал, показанный в тизере фильма «9 секунд». Ежедневно на вечерней поверке личного состава на борту корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» дежурный произносит фамилию матроса Цыденжапова, а в ответ, после нескольких секунд тишины, один из моряков отвечает: «Навечно зачислен в списки личного состава экипажа». До окончания срочной службы в тот трагический день Алдару оставалось меньше месяца. Вечная память Герою».

«Байкал-Daily» сообщал, что на территории Агинского Бурятского округа с 16 июля работает съёмочная бригада. 40 человек, вместе с артистами, снимают художественный фильм «9 секунд» (12+). В фильме покажут раннее детство, взросление и юношество Героя России Алдара Цыденжапова.

В массовых сценах активно принимают участие агинцы. На основные и главные роли художественного фильма «9 секунд» приглашены профессиональные артисты.

Поданным сайта kino-teatr.ru, режиссёр фильма - Олег Штром. Сценарист - Марина Довгер, оператор - Александр Носовский.

В ролях Бато Шойнжонов, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Олег Бабуев, Арюна Цыденова, Александра Шабалина, Баир Базаров.

Выход фильма запланирован на ноябрь 2024 года. 

В справке сказано: «Фильм о подвиге 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова. 24 сентября 2010 года, ценой своей жизни Алдар предотвратил крупную аварию на эсминце «Быстрый» и спас от гибели корабль и 348 человек экипажа. Он получил 90% ожогов и умер спустя 4 дня после того рокового дня. Цыденжапов стал первым моряком-надводником Тихоокеанского флота, удостоившимся звания Героя России посмертно со времен Великой Отечественной войны».
Алдар Цыденжапов ТОФ кино

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