Они проводятся в Японском море
С 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводится совместное российско-китайские военно-морские учения «Север/Взаимодействие–2023». Мероприятие проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
В ходе совместных практических действий будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищённом рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб.
Военно-Морской Флот России на учении представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения. Действиями российских кораблей руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.
От ВМС Народно-освободительной армии Китая в учении задействованы эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». Старший от китайской стороны — заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.
Также к учению с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолёты и вертолёты, истребители-перехватчики.
Для руководства учением на борту эсминца «Цицикар» сформирован совместный штаб, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Корвет «Алдар Цыденжапов» участвует в российско-китайских учениях
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