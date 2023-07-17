В ленте покажут детство и юность Героя России
На территории Агинского Бурятского округа с 16 июля работает съёмочная бригада. 40 человек, вместе с артистами, снимают художественный фильм «9 секунд» (12+). В фильме покажут раннее детство, взросление и юношество Героя России Алдара Цыденжапова.
- Начиная с весны шли подготовительные встречи, переговоры. Прошли кастинг отборы артистов, определение мест для съёмок и локаций. С 15 июля съёмки начались в посёлке Агинское, на озере Ножий. Уверен, что в становлении характера Алдара большое влияние оказало традиционное воспитание в семье, где есть любовь и уважение к родителям, старшему поколению, большой вклад вносят учителя, школа, друзья, - рассказал заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.
В фильме Алдара покажут в трёх возрастах в 7, 13 и 17 лет. В массовых сценах активно принимают участие агинцы. На основные и главные роли художественного фильма «9 секунд» приглашены профессиональные артисты. В фильме покажут жизнь Алдара в родном доме, школе, войдут сцены из выпускного вечера, моменты зарождения первой любви, призыв в армию и другие моменты жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе начались съёмки фильма об Алдаре Цыденжапове
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