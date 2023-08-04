В Туве на фестивале сварят бараний суп в чане объёмом 300 литров

В Кызыле в четвёртый раз проходит гастрономический фестиваль «Тувинская баранина»



4 августа в рамках празднования республиканского Наадыма в столице Тувы, Кызыле, началась конкурсная часть IV гастрономического фестиваля «Мой бизнес: Тувинская баранина» (6+). Повара национальной тувинской кухни с 4 по 12 августа поочерёдно будут представлять обеды или ужины из трёх блюд национальной или тематической кухни. Жюри будет оценивать не только их вкус, но и оригинальность оформления меню и тематическую сервировку стола. Конкурсанты презентуют национальные традиции и обычаи народа, чью кухню они представляют, а также проводят кулинарные мастер-классы для зрителей.



Гастрономический фестиваль призван популяризировать высокие вкусовые качества экологически чистой баранины местного производства среди туристов, посещающих регион, показать Туву с разных сторон. После завершения конкурсной недели жюри определят победителей в трёх категориях, а также в нескольких номинациях.



Фестивальная часть мероприятия состоится 13 августа на территории скульптурного комплекса «Центр Азии», где пройдут мастер-классы от участников и приглашённых шеф-поваров по ресторанной разделке туши барана, обработке шкур, валянию войлока, выставка-продажа блюд из баранины, онлайн-конкурс детских рисунков. Кульминацией гастрономического недельного праздника станет приготовление одного из самых популярных блюд национальной тувинской кухни - супа из бараньих внутренностей «кара-мун» в большом чане объёмом 300 литров.



Фестиваль посетят известный российский шеф-повар, автор кулинарных книг Хаким Ганиев, преподаватель высшей школы гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE Russia Евгений Баранников, директор АНО «Федерация развития индустрии гостеприимства «Душа народа» Татьяна Аршинова, кулинарный блогер Елена Руцкая-Юнес и другие.



В один день вместе с финалом фестиваля тувинской баранины, 13 августа, на территории комплекса «Центр Азии» состоится II республиканская выставка-ярмарка «Мой бизнес. Ус-Куш» (6+) - крупнейшее в Республике Тыва мероприятие мастеров и ремесленников народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



Возрастное ограничение: 6+.



