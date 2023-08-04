Пассажирам напомнили о кибербезопасности
Работники прокуратуры Бурятии провели беседы более чем с 200 жителями о том, как надо противостоять телефонным и интернет-мошенникам. Сотрудники прокуратуры раздали разъяснительные буклеты о новых способах совершения дистанционных мошенничеств и мерах по предотвращению краж.
Профилактические акции проводились в общественных местах, в том числе в трамваях.
- Знания о правилах безопасности помогут жителям республики уберечься от преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, защитить своё имущество, предотвратить причинение материального ущерба своим близким, - подчеркнули в прокуратуре.
По данным на конец июля, жертвами интернет-преступников в Бурятии с начала года стали 1 427 жителей. Они лишились в общей сложности 369 млн рублей.
Доверчивые граждане по-прежнему верят звонящим им «сотрудникам банков, полицейским, следователям, сотрудникам ФСБ» и пр.
В Улан-Удэ прокуратура провела акцию в трамваях
Общество, Фото:
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