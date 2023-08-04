«Пан Вареник» состоится 5 августа в селе Батама
Завтра, 5 августа, в Иркутской области пройдёт VI региональный фестиваль вареников «Пан Вареник». Он состоится в Зиминском районе, в селе Батама.
Гостям вареничного праздника на вареничной улице представят различные виды вареников с разными начинками. Также будет организован шашлычный закуток.
Творческую программу фестиваля представят более 10 творческих самодеятельных коллективов Иркутской области: из Заларинского района, Кутулика, Аларского района, Зиминского района, города Саянск.
Праздник вареника продлится с полудня и до самого вечера. В конце всех гостей фестиваля ждёт праздничная дискотека, сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутской области проведут фестиваль вареников
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