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В Иркутской области проведут фестиваль вареников

В Иркутской области проведут фестиваль вареников
Общество,  Фото:pixabay.com
«Пан Вареник» состоится 5 августа в селе Батама

Завтра, 5 августа, в Иркутской области пройдёт VI региональный фестиваль вареников «Пан Вареник». Он состоится в Зиминском районе, в селе Батама.

Гостям вареничного праздника на вареничной улице представят различные виды вареников с разными начинками. Также будет организован шашлычный закуток.

Творческую программу фестиваля представят более 10 творческих самодеятельных коллективов Иркутской области: из Заларинского района, Кутулика, Аларского района, Зиминского района, города Саянск.

Праздник вареника продлится с полудня и до самого вечера. В конце всех гостей фестиваля ждёт праздничная дискотека, сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Возрастное ограничение: 6+.

Иркутская область фестиваль еда вареники

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