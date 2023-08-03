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В «тонущий» Улан-Удэ перебрасывают помпы и технику из районов

В «тонущий» Улан-Удэ перебрасывают помпы и технику из районов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ, "Аноним 03"
Ситуацию с восстановительными работами взял на контроль глава Бурятии

Улан-Удэ, на который обрушились аномальные осадки, продолжает «тонуть». На дорогах и тротуарах – бурные потоки воды. Автомобилисты теряют в огромных лужах номера, а пешеходы идут в воде по щиколотку.

Горожане массово возмущаются в соцсетях:

«Невозможно даже перейти дорогу. Тот же «Сагаан Морин» плывет, хотя там-то могли бы сделать ливневку, хотя бы в районе автобусной остановки!»,
«И не только Элеватор, на Саянах тоже ужас»,
«Весь город в мусоре и воде»,
«Сейчас ехала, весь город плывёт. Пора купить гондолу и плыть».

Ситуацию в Улан-Удэ взял на контроль глава Бурятии Алексей Цыденов. Он сообщил в своём Telegram-канале, что сегодня находится в Северобайкальске, откуда контролирует ход работ.

- Сегодня вылетел в Северобайкальск. На повестке - подготовка северных районов к осенне-зимнему отопительному сезону. Держу на контроле ситуацию в Улан-Удэ. Со стороны правительства оказывается необходимая помощь, - написал глава Бурятии.

Республиканское агентство ГО и ЧС предоставило мотопомпы и машины, которые используются при лесопожарной защите, для откачки подтопленных участков.

Также в город отправится техника подрядных организаций, работающих сейчас на региональных дорогах. Они помогут с устранением последствий дождя: будут отсыпать и восстанавливать повреждённые дороги.

- Будем оказывать помощь городу с устранением последствий проливных дождей, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Сильные дожди идут второй день. Выпала уже месячная норма осадков, и дождь продолжает лить.

«Это приводит к различным коммунальным инцидентам. В том числе к провалам на дорогах, огромным лужам и другим неприятным событиям. Все инциденты фиксируются, по ним принимаются оперативные решения. Дорога в 102 мкр. перекрыта, проводится отсыпка. Подача электроэнергии на Левом Берегу, Шишковке, Загорске ожидается к 16 часам. По остальным происшествиям также идет срочная работа», - сообщил в своём Telegram-канале мэр Игорь Шутенков.

С утра в Улан-Удэ на линии работали 11 вакуумных машины. Как сообщили в комитете городского хозяйства, они откачивали воду по ул. Жердева, Лимонова, Ботанической, Балтахинова, Каландаришвили, ул. Ключевской. Также коммунальщики с помощью четырёх мотопомп откачивают дождевую воду из накопительных емкостей, куда она поступает из ливневых канализаций - по ул. Жердева, на пр. Строителей, в районе рынка «Туяа» и в 100-х микрорайонах. Это необходимо, чтобы при следующем дожде вода из ливневых канализаций уходила в накопительные ёмкости.

По последним данным, в Советском районе откачка луж идёт по улицам Кирова, Коммунистическая, Свободы. Как уточнили в мэрии, на линии девять единиц техники. Лужи откачивают в других районах – по проспекту 50-летия Октября, улицам Псковская, Ключевская, Жердева.



Как сообщал «Байкал-Dailу», из-за проливного дождя обвалилась дорога на улице Гастелло, а также огромный провал возник на дороге в 102 микрорайоне.


По данным синоптиков, завтра осадки прекратятся.
дожди

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