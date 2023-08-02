В Бурятии предрекли скорое наводнение





Пока паводковая обстановка в республике стабильная. Однако накануне российские синоптики заявили , что Бурятию ждёт непривычно дождливый август.

В ближайшие два дня в четырёх российских регионах возможен выход рек на пойму. Об этом сообщил ряд федеральных СМИ со ссылкой на ВНИИ (всероссийский научно-исследовательский институт) ГОЧС. Причина – обильные осадки.Приход большой воды прогнозируют в южных районах Бурятии и соседнего Забайкалья. Подтопление низменных мест обещают и отдельных районах Красноярского края.- Учёные института отмечают, что неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности также сохранится в Амурской области, – пишет РИА Новости.- Избыток осадков будет в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях, Приморском крае, Бурятии и частично – в Забайкалье, на Сахалине и на Камчатке, – рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.