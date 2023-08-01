В Улан-Удэ две ночи подряд будут перекрывать проспект 50-летия Октября





Жителей бурятской столицы предупредили, что в ближайший четверг, 3-го и в пятницу, 4-го августа, на проспекте 50-летия Октября в Железнодорожном районе ограничат движение транспорта. Причина тому – обустройство траншей для укладки кабеля при переустройстве светофоров.Ночью 3-го числа проспект с полуночи и до шести утра закроют по чётной стороне дороги, 4-го – тоже с 00:00 и до 06:00 – по нечётной. Автомобилистов призвали быть внимательнее.