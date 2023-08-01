В Улан-Удэ раненому военнослужащему экстренно восстановили утерянный на СВО паспорт

Сам боец в это время лечился в местном госпитале
Этим летом уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова побывала в военном госпитале в Сосновом бору. К ней с просьбой о помощи обратился лежавший там участник спецоперации из Челябинской области. Как выяснилось, мужчина потерял в зоне СВО свой паспорт.
При выполнении боевых задач военнослужащий получил тяжёлое ранение. Его направили для лечения и реабилитации в 437-ой госпиталь Минобороны РФ в столице республики. Возможности самостоятельно обратиться в соответствующий орган для восстановления документа, удостоверяющего личность, у бойца не было.
Омбудсмен отработала этот вопрос с управлением по вопросам миграции по Бурятии. В итоге паспорт гражданина РФ оформили 29 июля, а уже два дня спустя, 31-го числа, его вручили военнослужащему.
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Сам боец в это время лечился в местном госпитале
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