В пригороде Улан-Удэ табун лошадей облюбовал новую детскую площадку

Жители Поселья также жалуются на свиней
Жители пригородного села Поселье жалуются на разгуливающий без присмотра скот. Обсуждение происходит в местном Viber-чате. Утром 1 августа здесь опубликовали фотографию табуна лошадей, который расположился возле новой детской площадки. Там были и взрослые лошади, и жеребята. Сельчане переживают, что животные повредят площадку.
«Для лошадей и коров делали площадку»,
«А площадку жалко, если сломают, где будут детки играть»,
«Если они держат скот, они и будут его держать. Ну просто как-то интересно, в деревнях был пастух, сейчас же выгнали за ограду и пошли они по помойкам! Они бродят по посёлку и, по-моему, даже не ищут сочную траву. Вся живность стала помоечной», - сетуют люди.
Местные жители также рассказывают, что соседи держат свиней. Возле таких домов стоит ужасная вонь. А испражнения свиноводы выливают прямо на улицу, жалуются жители Поселья:
«Мои соседи держат свиней, невозможно открыть окна, в общем, терпите как хотите»,
«Я прекрасно вас понимаю, проходила как-то мимо свинарника, дышать невозможно. Ещё и за забор вываливают это «добро». Вонь стоит ужасная!»
К обсуждению присоединилась одна из жительниц, которая держит в хозяйстве одного поросёнка. Она заверила, что в её дворе чисто.
«Мы держим одного поросёнка. Нет никакой вони, если ежедневно убирать в стайке. И вони, и мух не будет. Это всё зависит от хозяев. Чистить надо как следует свинарник».
На улицах Поселья можно встретить не только лошадей, но и коров, коз и баранов. После прогулок животных на дорогах, в том числе немногочисленных асфальтированных дорожках, остаются отходы жизнедеятельности.
С проблемой люди намерены обращаться в местную администрацию, так они хотят найти управу на владельцев животных.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно по Левобережью бродила ритуальная коза. На шее у животного висели тряпки с привязанными деньгами. Рогатую все опасались, боясь накликать беду. Козу спасли зоозащитники из собачьего приюта, поселив её у себя.
В пригороде Улан-Удэ табун лошадей облюбовал новую детскую площадку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работу проводили совместно с московскими орнитологами
А в некоторых районах республики пообещали ливни и град
Российские синоптики пообещали в республике «избыток» осадков
Он победил на фестивале по плаванию на открытой воде
Люди вынуждены постоянно греть её и платить за свет космические суммы
«Пришёл день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне и в респираторе…»
Мост в селе Лиственничное готов на 60%
Она продолжится до конца года
В дело вмешалась прокуратура
Бывший сотрудник почты обратился в прокуратуру
Он был на спецоперации с первых дней
В ходе конкурса он писал программный код для беспилотников на языке Python
За сутки Селенга в Улан-Удэ опустилась сразу на 7 сантиметров
Они боятся, что покосившийся забор скоро упадёт прямо на ребятишек
Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами