01 августа

31 июля

Популярное

В пригороде Улан-Удэ табун лошадей облюбовал новую детскую площадку

В пригороде Улан-Удэ табун лошадей облюбовал новую детскую площадку
Общество,  Фото:Поселье 03
Жители Поселья также жалуются на свиней

Жители пригородного села Поселье жалуются на разгуливающий без присмотра скот. Обсуждение происходит в местном Viber-чате. Утром 1 августа здесь опубликовали фотографию табуна лошадей, который расположился возле новой детской площадки. Там были и взрослые лошади, и жеребята. Сельчане переживают, что животные повредят площадку.

«Для лошадей и коров делали площадку»,
«А площадку жалко, если сломают, где будут детки играть»,
«Если они держат скот, они и будут его держать. Ну просто как-то интересно, в деревнях был пастух, сейчас же выгнали за ограду и пошли они по помойкам! Они бродят по посёлку и, по-моему, даже не ищут сочную траву. Вся живность стала помоечной», - сетуют люди.

Местные жители также рассказывают, что соседи держат свиней. Возле таких домов стоит ужасная вонь. А испражнения свиноводы выливают прямо на улицу, жалуются жители Поселья:

«Мои соседи держат свиней, невозможно открыть окна, в общем, терпите как хотите»,
«Я прекрасно вас понимаю, проходила как-то мимо свинарника, дышать невозможно. Ещё и за забор вываливают это «добро». Вонь стоит ужасная!»

К обсуждению присоединилась одна из жительниц, которая держит в хозяйстве одного поросёнка. Она заверила, что в её дворе чисто.

«Мы держим одного поросёнка. Нет никакой вони, если ежедневно убирать в стайке. И вони, и мух не будет. Это всё зависит от хозяев. Чистить надо как следует свинарник».

На улицах Поселья можно встретить не только лошадей, но и коров, коз и баранов. После прогулок животных на дорогах, в том числе немногочисленных асфальтированных дорожках, остаются отходы жизнедеятельности.

С проблемой люди намерены обращаться в местную администрацию, так они хотят найти управу на владельцев животных.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно по Левобережью бродила ритуальная коза. На шее у животного висели тряпки с привязанными деньгами. Рогатую все опасались, боясь накликать беду. Козу спасли зоозащитники из собачьего приюта, поселив её у себя
лошади домашние животные детские площадки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии окольцевали краснокнижных журавлей
В Бурятии окольцевали краснокнижных журавлей
Общество, 01.08.2023
Работу проводили совместно с московскими орнитологами
В Бурятии на несколько дней зарядят дожди с грозами
В Бурятии на несколько дней зарядят дожди с грозами
Общество, 01.08.2023
А в некоторых районах республики пообещали ливни и град
Прогноз погоды на август в Бурятии слегка подкорректировали
Прогноз погоды на август в Бурятии слегка подкорректировали
Общество, 01.08.2023
Российские синоптики пообещали в республике «избыток» осадков
Сотрудник УФСИН из Бурятии стал лучшим пловцом в Забайкалье
Сотрудник УФСИН из Бурятии стал лучшим пловцом в Забайкалье
Общество, 01.08.2023
Он победил на фестивале по плаванию на открытой воде
Общественники дошли до прокуратуры из-за 3-месячного отключения горячей воды в Улан-Удэ
Общественники дошли до прокуратуры из-за 3-месячного отключения горячей воды в Улан-Удэ
Общество, 01.08.2023
Люди вынуждены постоянно греть её и платить за свет космические суммы
В Бурятии из ковидного госпиталя выписали последнего пациента
В Бурятии из ковидного госпиталя выписали последнего пациента
Общество, 01.08.2023
«Пришёл день пустых палат, последний день работы в противочумном комбинезоне и в респираторе…»
В Бурятии два села соединит новый мост
В Бурятии два села соединит новый мост
Общество, 01.08.2023
Мост в селе Лиственничное готов на 60%
В Улан-Удэ продлили бесплатную стерилизацию
В Улан-Удэ продлили бесплатную стерилизацию
Общество, 01.08.2023
Она продолжится до конца года

В Бурятии «забыли» рассчитаться с работником почты при увольнении
В Бурятии «забыли» рассчитаться с работником почты при увольнении
Общество, 01.08.2023
Бывший сотрудник почты обратился в прокуратуру
Школьник из Улан-Удэ занял второе место на всероссийском IT-соревновании
Школьник из Улан-Удэ занял второе место на всероссийском IT-соревновании
Общество, 01.08.2023
В ходе конкурса он писал программный код для беспилотников на языке Python
Реки в столице Бурятии вновь пошли на спад
Реки в столице Бурятии вновь пошли на спад
Общество, 01.08.2023
За сутки Селенга в Улан-Удэ опустилась сразу на 7 сантиметров

В Бурятии сельчане пригрозили чиновникам прокуратурой из-за разрухи в детсаду
В Бурятии сельчане пригрозили чиновникам прокуратурой из-за разрухи в детсаду
Общество, 01.08.2023
Они боятся, что покосившийся забор скоро упадёт прямо на ребятишек
В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров
В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров
Общество, 01.08.2023
Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^