В Улан-Удэ напугавшую людей ритуальную козу поселили в собачьем приюте

Зоозащитники назвали новую подопечную Зоей







Видео с животным, вовсю осваивающимся на новом месте, разместили в группе «Животные 03» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как новую подопечную кормят капустой. Её окружили другие обитатели приюта – собаки. «Они в шоке, не понимают кто это», – поделилась зоозащитница Наргиза Муминова.





Кстати, коза, которой уже дали имя – Зоя – оказалась с характером.









Тревогу из-за её появления забили на этой неделе жители Левобережья. Неравнодушные люди сообщили: бедное животное с тряпками вокруг горла и прикреплёнными к ним купюрами бродит по улицам и нагоняет ужас на местное население. Подойти к нему никто не решался.

Коза «отпущения», которую на днях заметили на Левом берегу, обрела дом. Её забрали в приют «Ананда». Об этом недавно сообщили в соцсетях зоозащитники.- Коза вся потерянная. Чуть под машину не попала. Ни попить, ни поесть. И, что самое характерное, люди боятся её из-за всяких поверий. Я лично её не видела, а так хотя бы напоила, – поделилась одна из наших землячек в «ВК». – Забрать к себе – тоже не вариант: у меня собаки во дворе свободно передвигаются. Нет условий для содержания такого животного.Владельцев скотины улан-удэнка назвала «дебилоидами».- Наверняка, сидят и верят в то, что смогли отогнать от себя что-то плохое. Но не думаю, что, бросая вот так бедное существо на погибель, они обретут взамен доброе и хорошее, – говорилось в посте.В комментариях к записи сообщили, что коза лежала возле одного из домов на улице Новосибирская.- Её боятся как огня. Люди разные, поверья всякие. Лишний раз никто связываться не будет. Ещё контингент здесь такой – как на подбор: кто просто безразличен, кто вообще весь в ненависти ко всему живому, – рассказали подписчики.Впрочем, желающие забрать несчастную потеряшку объявились очень быстро. Разгуливающих по городу обрядовых козлов улан-удэнцы встречали уже не раз. Существует поверье, что трогать таких парнокопытных нельзя. Однако в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» не раз заявляли: бояться их не стоит. Если животное вернулось к хозяевам, значит, обряд выполнен не полностью и его нужно провести ещё раз. Если же оно пришло к другим людям, то никакой опасности не несёт.