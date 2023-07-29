В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В турнире участвуют более 130 спортсменов из трёх стран. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



28 июля в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие международного турнира по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РФ, чемпиона мира-1989, Европы-1982, Азии-1996 Бориса Будаева.



В этом году турнир проходит в 31-й раз и собрал более 130 спортсменов из Монголии, Южной Кореи и 10 регионов России.



- Борис Дугданович – наша гордость, наша легенда - первый и пока единственный чемпион мира в Бурятии. Хочу пожелать всем участникам, спортсменам быть настойчивыми, быть заряженными на победу. Борьба – это спорт, объединяющий сопереживающих и целеустремленных людей. Мы все болеем за победу», - обратился к участникам, тренерам, судьям и болельщикам глава Бурятии Алексей Цыденов.



Турнир в разные годы открывал звёзд вольной борьбы и по праву считается одним из самых престижных в стране.



- Я хочу от души поблагодарить всех участников, которые сегодня прибыли на турнир. Уверен, что эти соревнования дают толчок развитию вольной борьбы в Сибири, России. За тридцать лет его истории в этих соревнованиях участвовали знаменитые борцы Бувайсар Сайтиев, Заур Ботаев и, конечно, наши именитые земляки, которые берут международные пьедесталы: Дугар Жамсуев, Максим Молонов, Александр Богомоев, Евгений Жербаев, - отметил Борис Будаев.



- Когда я только перешел в юниоры, одним из первых турниров был именно турнир Бориса Будаева. Это был 2012 год, я проиграл в схватке за третье место тогда. И в 2014 году стал чемпионом турнира. Борис Дугданович – для нас пример и, конечно, каждый из нас стремится к его результатам, - поделился бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион и призёр чемпионатов России, мастер спорта международного класса Евгений Жербаев.



Соревнования являются важным этапом в подготовке первенству России.



- Турнир проводится в середине лета и помогает поддержать форму юниоров, укрепить их. Через месяц состоится первенство России, и к нему мы пойдем готовые, с переосмыслением и исправлением каких-то недочетов, то есть это генеральная репетиция, очень важная в системе подготовки сборных команд, - отметил вице-президент федерации вольной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.



- Участие в этом турнире – уже большой шаг. Чтобы проверить свои силы и понять, насколько готов. Уровень вольной борьбы в России очень высокий, один из самых лучших в мире, нужно быть в форме в течение всего сезона, - поделился член сборной команды Кемеровской области, мастер спорта Константин Пшеничников.



Полный список победителей и призёров станет известен к концу дня 29 июля.



Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы Бурятии – ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).





Возрастное ограничение 6+

