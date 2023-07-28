Он был введён из-за паводка
В Байкальске 29 июля снимут режим ЧС, введённый из-за недавнего паводка. Однако действие режима ЧС сохраняется на трёх реках – Солзане, Харлахте, Большой Осиновке, сообщили в областном правительстве.
Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии по ЧС в Байкальске под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Георгия Кузьмина. На совещании обсудили ход аварийно-спасательных работ, которые сейчас ведутся в городе.
- Аварийно-спасательные работы на Солзане, Харлахте, Большой Осиновке будут продолжены. Средства на это выделены из резервного фонда Байкальска. И сейчас нам необходимо оценить какое дополнительное финансирование и силы потребуются для завершения работ, - сообщил Георгий Кузьмин.
Кроме того, сегодня состоится встреча муниципальной власти Байкальска с жителями города. Такие встречи будут еженедельными.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля в Байкальске была объявлена частичная эвакуация.
В Байкальске снимут режим ЧС
Общество, Фото:
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