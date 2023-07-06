В Байкальске и Ангарске начали эвакуацию жителей из-за паводка









Из-за повышения уровня реки Китой объявлена предварительная эвакуация и в Ангарске. В Китое уровень воды превысил критическую отметку ещё накануне вечером. В городе введён режим повышенной готовности.



По данным на 6 июля, подтопление некоторых улиц наблюдается на заимке Якимовке и в СНТ «Ясная поляна».



- Организованы мероприятия по заблаговременной эвакуации жителей Ясной поляны. Там работают две оперативные группы. Некоторые жители пока отказываются покидать участки. В садоводствах, которые расположены в пойме Китоя, патрулирование проводят сотрудники ГИБДД и противопожарной службы. Уважаемые жители Ангарского округа, если ваш населенный пункт попадает в зону возможного подтопления, настоятельно рекомендуем вам незамедлительно покинуть свои участки. Эвакуация будет проводиться автобусами Автоколонны-1948 и другой специальной техникой, - написал в своём Telegram-канале мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

Из-за повышения уровня реки Китой объявлена предварительная эвакуация и в Ангарске. В Китое уровень воды превысил критическую отметку ещё накануне вечером. В городе введён режим повышенной готовности.По данным на 6 июля, подтопление некоторых улиц наблюдается на заимке Якимовке и в СНТ «Ясная поляна».- Организованы мероприятия по заблаговременной эвакуации жителей Ясной поляны. Там работают две оперативные группы. Некоторые жители пока отказываются покидать участки. В садоводствах, которые расположены в пойме Китоя, патрулирование проводят сотрудники ГИБДД и противопожарной службы. Уважаемые жители Ангарского округа, если ваш населенный пункт попадает в зону возможного подтопления, настоятельно рекомендуем вам незамедлительно покинуть свои участки. Эвакуация будет проводиться автобусами Автоколонны-1948 и другой специальной техникой, - написал в своём Telegram-канале мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

В Ангарске и Байкальске объявлена частичная эвакуация жителей. Эвакуация началась в превентивных целях, учитывая неблагоприятный гидрологический прогноз, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.На фоне угрозы подтопления в Байкальске введён режим чрезвычайной ситуации, сообщил 6 июля глава города Василий Темгеневский на своей странице в соцсети.- В городе объявлен режим ЧС. Оповещение жителей территорий возможного подтопления будет проведено в ближайшее время мобильными группами. Без паники. Следим за оповещениями по ТВ, радио и громкой связи, - обратился он к жителям.Он призвал горожан подготовить документы и медикаменты, запастись питьевой водой.Из-за резкого повышения уровня реки Солзан в Байкальске эвакуируют частьжителей микрорайона Гагарина.- В связи с резким повышением уровня реки Солзан объявляется эвакуация жителей домов №202, 203, 204 мкр. Гагарина (1 этаж обязательно), - сообщил мэр Темгеневский.Он уточнил, что жителям, получив информацию о начале эвакуации, необходимо взять документы, ценности и деньги, комплект верхней одежды и обуви по сезону, тёплые вещи, средства индивидуальной защиты. На личные вещи следует прикрепить бирку с указанием адреса, телефона и фамилии владельца. Пункт временного размещения организован в школе №11.