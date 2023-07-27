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Многодетным семьям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь

Многодетным семьям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь
Общество,  Фото:pixabay.com
Консультации проводятся каждый вторник и четверг

Многодетным семьям Бурятии будут оказывать бесплатную юридическую помощь. Это стало возможным в рамках социального проекта «Семейной юрист».

Проект организован общероссийской общественной организацией членов многодетных семей «Семьи России».

- Профессиональные юристы будут проводить бесплатные личные консультации для многодетных семей по правовым проблемам, оказывать помощь в составлении документов для защиты прав — запросов, жалоб, исков, обращений,- сообщили в минсоцзащиты республики.

Юридические консультации проводятся еженедельно по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7, каб. 110.

Обязательна предварительная запись на консультацию по телефону 8 924 650 3566.
юридическая консультация

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