Многодетным семьям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь

Консультации проводятся каждый вторник и четверг



Многодетным семьям Бурятии будут оказывать бесплатную юридическую помощь. Это стало возможным в рамках социального проекта «Семейной юрист».



Проект организован общероссийской общественной организацией членов многодетных семей «Семьи России».



- Профессиональные юристы будут проводить бесплатные личные консультации для многодетных семей по правовым проблемам, оказывать помощь в составлении документов для защиты прав — запросов, жалоб, исков, обращений,- сообщили в минсоцзащиты республики.



Юридические консультации проводятся еженедельно по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7, каб. 110.



Обязательна предварительная запись на консультацию по телефону 8 924 650 3566.

