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Байкальск и 6 проектов Забайкалья победили в конкурсе благоустройства

Байкальск и 6 проектов Забайкалья победили в конкурсе благоустройства
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Победителей объявили на пленарном заседании всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

Подведены итоги VIII всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Иркутская область направляла девять заявок. В победители вышли три территории – Алзамай, Байкальск и Усолье-Сибирское. Они получат федеральную премию на реализацию проектов в 2024 году.

«Байкальский космос» – это проект благоустройства прогулочного бульвара в микрорайоне Гагарина Байкальска. Он предполагает сохранение зелёного ядра города, объединение различных пространств единым пешеходным маршрутом. Среди основных объектов – прогулочный променад, мини-площадь «Неформат», познавательный сквер, торговый переулок и «Космический сквер», зоны тихого отдыха.

- Проект Алзамая «Сошлись не только звезды» представляет собой концепцию благоустройства парка наблюдений по улице Ломоносова. Предусмотрены площадка для тротуарной астрономии, башня для наблюдений, настилы с амфитеатром для наблюдений за флорой и фауной рядом с рекой Апошет, арт-объекты в астрономической тематике, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Город Усолье-Сибирское вышел в лидеры с концепцией благоустройства территории вдоль улиц Менделеева и Интернациональная «Город из трамвайного окна 2». Территория проектирования сравнивается с молекулой, состоящей из элементов – частиц городского наследия, которое является неотъемлемой частью среды. Основные элементы – это химия, советские мозаики и деревянное зодчество, а также трамвай.

Общая сумма грантов, которую Забайкальский край получит в рамках победы, составила 400 миллионов рублей.

- 100 миллионов рублей направят в посёлок Чернышевск, 50 – в посёлок Оловянная, 50 миллионов рублей - в посёлок Кокуй, грант в размере 100 миллионов рублей выделят посёлку Шерловая Гора, 50 миллионов рублей - селу Красный Чикой, ещё 50 миллионов получит посёлок Вершино-Дарасунский, - прокомментировал руководитель департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края Павел Волжин.

В Чернышевске, Вершино-Дарасунском, Оловянной, Кокуе, Шерловой Горе благоустроят парки, а в селе Красный Чикой – сквер. В основе идей проектов – культура, история поселений и сёл. Здесь установят малые архитектурные формы, арт-объекты, обустроят зоны памяти, площадки для отдыха и игр, озеленят территории, проведут освещение и видеонаблюдение и другое.

- Всего от Забайкальского края в конкурсе участвовало 17 заявок. Проекты, которые в этом году не набрали нужное количество баллов, будут участвовать в следующем конкурсе. Всероссийский конкурс благоустройства планируют продлить ещё на год, - сказал Павел Волжин.

Напомним, что у Бурятии победителями стали 6 муниципальных образований.
Забайкальский край Иркутская область конкурс благоустройство

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