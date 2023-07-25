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Рекордное количество проектов от Бурятии одержали победу во всероссийском конкурсе по благоустройству

Рекордное количество проектов от Бурятии одержали победу во всероссийском конкурсе по благоустройству
Общество,  Фото:пресс-служба Жилстройкомэнерго
550 миллионов рублей получит Бурятия на благоустройство современных общественных пространств

Эта сумма грантов – результат победы нашей республики во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На этот раз победителями стали 6 муниципальных образований. Такое количество победивших – впервые с 2017 года, за все время реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». А это значит, что проекты благоустройства стали интереснее и качественнее.

Накануне, во Владивостоке подвели итоги VIII конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. От Бурятии одержали победу сразу шесть проектов: города Северобайкальск, Закаменск, Гусиноозёрск, а также села Сотниково, Кырен и Кабанск.

Высочайшую оценку получил проект Северобайкальска. Городу будет выделено финансирование в размере 150 миллионов рублей. Проект включает в себя историю строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали. Концепция, разработанная иркутскими архитекторами, носит название «История БАМ».

Гусиноозёрск получил грант в размере 50 миллионов рублей на реализацию второго этапа по благоустройству центральной части города, по улице Ленина. Такую же сумму получит и Закаменск, на обустройство центрального бульвара.

- Впервые сразу шесть проектов победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству. Это огромный результат! Это свидетельствует о высокой подготовке проектов, командной работе, большой заинтересованности жителей и органов местного самоуправления развивать свои города и поселения, и конечно о работе нашего регионального центра компетенций по вопросам городской среды. Особенно хочу отметить наши города Северобайкальск, Закаменск и Гусиноозёрск, которые одерживают победу в данном конкурсе ежегодно, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Отметим, что города Северобайкальск, Закаменск и Гусиноозёрск уже не в первый раз одерживают победу, а вот села Кабанск, Сотниково и Кырен победителями стали впервые.

Так в селе Сотниково Иволгинского района будет построено всесезонное многофункциональное общественное пространство. По проекту на территории установят различные модульные закрытые террасы для отдыха и проведения обучающих лекций. Такое архитектурное решение позволит находиться в парке не только в тёплое время года, но и в холодные дни. Федеральный грант составил 150 миллионов рублей.

- Мы долго работали над проектом благоустройства в селе Кырен Тункинского района, нам хотелось сделать так, чтобы отдых туристов был более разнообразным и интересным. Принято решение обустроить центральный парк в центре села, это почти 20 тысяч квадратных метров. Здесь мы предусмотрели детскую площадку, спортивные зоны, смотровую площадку с качелями, деревянную набережную и много зелени. Причём так же, как и в Сотниково, мы установим в парке закрытый, отапливаемый павильон, где можно будет поиграть в шахматы и настольный теннис. Сумма на реализацию проекта – 100 миллионов рублей, - рассказала руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.

В селе Кабанск Кабанского района построят набережную. На территории разместят сцену для проведения праздников и пешеходный променад вдоль реки. На реализацию проекта село получило грант в размере 50 миллионов рублей.

К реализации всех проектов победители приступят весной 2024 года.

Жилстройкомэнерго Бурятия благоустройство

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