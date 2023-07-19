Подвоз будет производиться ежедневно
Сегодня, 19 июля, на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил администрации Советского района совместно с комитетом городского хозяйства организовать подвоз чистой питьевой воды для жителей Левобережья. В связи с повышением грунтовых вод подвоз будет производиться ежедневно.
- Пока расслабляться не стоит, что уровень идёт на спад. Всего лишь середина лета, у нас обычно к августу-сентябрю начинается большая вода. В верховьях и Монголии она ещё есть, и ожидается заход южного антициклона. Подпирают грунтовые воды. В колодцах, наверное, вода непригодна для употребления, поэтому организовывайте подвоз. Определите место, время, конкретный график, - сказал Игорь Шутенков.
С 15:00 19 июля в Советском районе начинают работу пункты подвоза питьевой воды. Актуальные адреса пунктов на сегодня, 19 июля - в карточке.
График подвоза на последующие дни будет скорректирован исходя из количества потреблённой воды 19 июля и гидрологической ситуации. По интересующим вопросам можно обратиться в администрацию Советского района по телефону: 22-75-88.
Мэр Улан-Удэ поручил организовать подвоз питьевой воды для жителей Левобережья
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подвоз будет производиться ежедневно
Нынешнее СИЗО в центре города ликвидируют
«В целом ситуация контролируемая», - оценил зампред правительства
Погода ухудшится к концу недели
Отдыхающих попросили забирать мусор с собой
Участие в игре приняли 20 женщин
На покупку препаратов семье пришлось потратить более 90 тысяч рублей
Мужчина не пожелал оплатить долги в установленные сроки
Новое здание будет трёхэтажным
«Байкальские литературные чтения» соберут издателей, писателей, поэтов, литературоведов и всех, кто любит книги
Мужчина задолжал сыновьям почти 300 тысяч
Сейчас в Надеино укладывают второй слой асфальта
На ринге сойдутся боксёры из 22 регионов России. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Он не успел нанести вред
Вода в подпольях домов на Левом берегу по-прежнему стоит