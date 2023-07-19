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Мэр Улан-Удэ поручил организовать подвоз питьевой воды для жителей Левобережья

Мэр Улан-Удэ поручил организовать подвоз питьевой воды для жителей Левобережья
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Подвоз будет производиться ежедневно

Сегодня, 19 июля, на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил администрации Советского района совместно с комитетом городского хозяйства организовать подвоз чистой питьевой воды для жителей Левобережья. В связи с повышением грунтовых вод подвоз будет производиться ежедневно.

- Пока расслабляться не стоит, что уровень идёт на спад. Всего лишь середина лета, у нас обычно к августу-сентябрю начинается большая вода. В верховьях и Монголии она ещё есть, и ожидается заход южного антициклона. Подпирают грунтовые воды. В колодцах, наверное, вода непригодна для употребления, поэтому организовывайте подвоз. Определите место, время, конкретный график, - сказал Игорь Шутенков.

С 15:00 19 июля в Советском районе начинают работу пункты подвоза питьевой воды. Актуальные адреса пунктов на сегодня, 19 июля - в карточке.



График подвоза на последующие дни будет скорректирован исходя из количества потреблённой воды 19 июля и гидрологической ситуации. По интересующим вопросам можно обратиться в администрацию Советского района по телефону: 22-75-88.
Улан-Удэ администрацияУУ вода

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