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В Туве снимается художественный фильм про шамана

В Туве снимается художественный фильм про шамана
Общество,  Фото:министерство культуры РТ
Лента снимается на тувинском языке

На территории Тувы снимается полнометражный художественный фильм «Чёрный камень» (16+). Съёмки фильма проходят на территории Дзун-хемчикского кожууна, а также города Кызыл.

Съёмочную группу возглавляет тувинский режиссёр Виталий Петров, выпускник ВКИТ ВГИК им. Герасимова (мастерская А.И. Богуна). Оператором выступает московский специалист Владислав Тиньков (выпускник киношколы «Индустрия» им. С. Бондарчука), который ранее работал на проектах Федора Бондарчука.

Главную мужскую роль исполняет артист Тувинского государственного театра кукол Чингис Ооржак, главную женскую роль артистка Тувинского национального музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола Салбак Тюлюш.

Лента рассказывает историю про тувинского шамана. Картина снимается на тувинском языке, показ фильма планируется в 2024 году в международных кинофестивалях, а также в кинотеатре «Найырал». Об этом сообщает министерство культуры Республики Тыва.

Возрастное ограничение: 16+.
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