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Бурятия примет межрегиональный литературный форум

Бурятия примет межрегиональный литературный форум
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице республики пройдут «Байкальские литературные чтения»

С 13 по 17 августа в Улан-Удэ состоится межрегиональный литературный форум с международным участием «Байкальские литературные чтения». Он пройдёт в рамках мероприятий, приуроченных к столетию Республики Бурятия.

Во время форума проведут: торжественное открытие форума, пленарное заседание, круглый стол, посвящённый перспективам развития литературы Бурятии, творческие встречи с писателями и поэтами, литературный пленэр на берегу Байкала, большой праздничный концерт на театральной площади Улан-Удэ.

Одним из интересных событий форума станут мероприятия «Книжного поезда» (6+), следующего из Санкт-Петербурга во Владивосток. Поезд едет через всю Россию и делает остановки только в 14 городах нашей большей страны. 14 августа книжный поезд остановится в Улан-Удэ.

- Межрегиональное сетевое библиотечно-издательское фестивальное движение «Книжные Маяки России» запускает фестивальное движение из Санкт-Петербурга, и по дороге будет охватывать города России, открывая новые «Книжные маяки»: Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток. На каждом остановочном пункте будут проходить различные мероприятия: круглые столы, пленарные заседания, форсайт-сессии, встречи с писателями, экскурсии, книжные прогулки и чтение стихов в знаковых местах, - сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

16 и 17 августа запланирована литературная экспедиция (6+) для гостей форума по знаковым литературным местам Бурятии: село Шибертуй – родина классика бурятской поэзии Дондока Улзытуева и в литературный сад камней Еравны.

- Мероприятия нашего форума и «Книжного поезда» создадут единое книжное пространство, объединяющее всю страну. К мероприятиям присоединятся издатели, писатели, читатели и любители книги из Монголии и различных регионов России, - добавили в нацбиблиотеке.

Возрастное ограничение: 6+.
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