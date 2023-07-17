Бурятия получит новые автобусы









Отметим, сегодня по Улан-Удэ ежедневно курсируют 128 муниципальных автобусов большой и средней вместимости. Количество муниципальных маршрутов увеличилось с 20-ти в 2022 году до 29 маршрутов в 2023 году, а ежедневный их пассажиропоток – с 13 до более 33 тысяч пассажиров.



- По частным перевозчикам констатируем падение по определенным естественным причинам. Основные причины – это транспорт, который 10 и более лет работает на маршрутах. Естественно, он изнашивается. Средств частные перевозчики не имеют для обновления своего парка, - отмечал председатель комитета по транспорту мэрии Улан-Удэ Юрий Ткачев.



Бурятия вошла в число 45 регионов, где обновят автобусные парки. Информация об этом появилась в Telegram-канале заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.В целом по стране будет закуплено 3 036 автобусов на общую сумму 26,3 млрд рублей. Обновление парка стало возможным благодаря специальным казначейским кредитам.Сколько именно автобусов придёт в Бурятию, пока неизвестно.