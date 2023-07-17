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Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ встретился с ТОСовцами

Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ встретился с ТОСовцами
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Все обращения поставили на контроль

Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ провёл встречу с представителями территориальных общественных самоуправлений района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. Также во встрече приняли участие начальник отдела полиции № 1, представители администрации города, МУП «Водоканал», МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

- Были обсуждены актуальные вопросы о вывозе твёрдых коммунальных отходов, ремонте дорог, прокладке сетей водоснабжения, электроснабжении, оформлении земельных участков. По каждой теме даны разъяснения. Присутствующие выразили удовлетворение от совместной работы по результатам предыдущих встреч и решением ряда проблем жителей ТОС, - сообщили в республиканской прокуратуре.

В завершение встречи прокурор провёл приём граждан. Рассмотрение всех обращений поставлено на контроль.
прокуратура ТОС

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