Все обращения поставили на контроль
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ провёл встречу с представителями территориальных общественных самоуправлений района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. Также во встрече приняли участие начальник отдела полиции № 1, представители администрации города, МУП «Водоканал», МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
- Были обсуждены актуальные вопросы о вывозе твёрдых коммунальных отходов, ремонте дорог, прокладке сетей водоснабжения, электроснабжении, оформлении земельных участков. По каждой теме даны разъяснения. Присутствующие выразили удовлетворение от совместной работы по результатам предыдущих встреч и решением ряда проблем жителей ТОС, - сообщили в республиканской прокуратуре.
В завершение встречи прокурор провёл приём граждан. Рассмотрение всех обращений поставлено на контроль.
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ встретился с ТОСовцами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Старые мастера ушли, а новых не появилось
Алексей Гаврилин награждён орденом Мужества посмертно
Большой прямой эфир будет идти с 7.00 до 9.00
Мужчина избежал лишения свободы
За нарушение владельцам грозит штраф
Все обращения поставили на контроль
С начала года они доставили более трех тысяч пожилых людей на диспансеризацию
Овощи выращивают сами осуждённые
«Когда ехали в больницу, я не могла говорить, не двигались левые конечности, казалось, что голова вот-вот взорвётся», - вспоминает пациентка
Большинство призывников будет проходить службу в Восточном военном округе
Снизился и уровень Уды
Памятник находится в Аэропорту
Романа Баева проводили в последний путь в Кабанском районе
По времени процедура занимает порядка 30 минут
Мужчина ехал на велосипеде пьяным