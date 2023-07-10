На Левобережье в Улан-Удэ ожидается выход грунтовых вод

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Жителей просят уже сейчас поднять на возвышенность ценные вещи из подвалов



Жителей Левобережья просят подготовиться к выходу грунтовых вод, заявила мэрия Улан-Удэ.



По прогнозу Гидрометцентра, в столице Бурятии ожидается подъём уровня реки Селенга, что вызовет выход грунтовых вод. Причиной являются вышедшие на пойму реки Хилок и Чикой, впадающие в Селенгу.



- Вся эта вода будет уходить с поймы в русло и по руслу вниз по Селенге, поэтому, естественно, у нас будет отмечаться рост. Резкого подъёма уровня воды нет, но выход грунтовых вод будет, потому что вода будет поджимать, особенно на Селенге и Степной протоке. В связи с этим я обращаюсь к населению не паниковать, не прислушиваться к социальным сетям. У нас отлажено взаимодействие с Монголией и Забайкальским краем, от которых мы ежедневно получаем гидрологическую сводку, - сообщил председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации города Валерий Вильдавский.



На утро 10 июля уровень воды в реке Селенга составил 183 см от нулевой отметки. За прошедшие сутки он повысился на 18 см. Повышение обусловлено выпадением обильных осадков на территории Забайкальского края, Монголии и юго-западных районов Бурятии – Джидинского и Закаменского.



- Река Джида является горной и очень коварной, которая в течение суток может подниматься свыше 1,5 метров. Повышение воды на реке Джида с 1 на 2 июля отмечалось на уровне плюс 113 см. Естественно вода, которая поднимается на Джиде, скатывается по течению и впадает в Селенгу. Улан-Удэ расположен на слиянии двух рек – Уды и Селенги. В русло реки Селенга впадает очень много рек, но две основные - это Хилок и Чикой. Рост отмечался на реке Чикой. Для примера, с 4 по 10 июля на гидропосту Чикой-поворот уровень поднялся на 225 см, то есть на 2 метра за 5 дней. По реке Хилок – Малый Куналей плюс 94 см. В Чикой также впадает река Менза, которая берет начало с высокогорья Монголии, горная река, - пояснил Валерий Вильдавский.



Он также отметил, что выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см. Однако выход на пойму не означает, что идёт подтопление жилого массива или затапливаются большие участки. Подтапливаются лишь низменные участки у берега. В случае если уровень воды будет расти, будет организована работа оперативного штаба и проводиться превентивные мероприятия.



Тем не менее,спасатели просят заблаговременно подготовиться к выходу грунтовых вод. В первую очередь необходимо поднять на возвышенность ценные вещи, которые находятся в подвалах и цокольных этажах. Это насосные станции и технику. Необходимо также собрать документы в отдельный непромокаемый пакет и хранить в доступном месте, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая. В случае подъёма воды информирование будет производиться только специализированными автомобилями МЧС, МВД, Росгвардии и МКУ «Безопасный город».



- Ежедневно справку по гидрологической обстановке после 11:00 мы доводим до председателей СНТ и ДНТ, которые находятся в зоне возможного подтопления, и далее председатели доводят до жителей с помощью своих чатов, - отметил Валерий Вильдавский.



В 2021 году максимальный уровень реки Селенга в Улан-Удэ остановился на отметке 269 см. Тогда речной водой было подтоплено 16 жилых домов частного сектора и более 1000 домов было подтоплено грунтовыми водами.



