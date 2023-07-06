В Бурятии увеличили доплату к пенсии руководителям сельхозорганизаций

Он проиндексирован на 6,9%



Руководителям сельскохозяйственных организаций Бурятии увеличили ежемесячную доплату к пенсии. Указом главы республики «О повышении доплаты к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций» от 28.06.2023 № 121 размер ежемесячной доплаты проиндексирован на 6,9%.



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, в зависимости от стажа размер ежемесячной доплаты в 2023 году составит:

- при стаже работы от 10 до 15 лет - 2885,9 рублей;

- при стаже от 15 лет и более - 4328,86 рублей.



Размер доплаты увеличивается ежегодно с учётом уровня инфляции. Для начисления ежемесячных доплат заявителям – руководителям сельскохозяйственных организаций – необходимо предоставить перечень документов в комиссию министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии:

- копия и оригинал трудовой книжки, подтверждающей стаж работы в должности руководителя сельскохозяйственной организации;

- копия и оригинал паспорта гражданина Российской Федерации;

- копии и оригинал наградных документов на государственные награды Российской Федерации, РСФСР, СССР или Республики Бурятия;

- сведения о лицевом банковском счёте.



