В Бурятии простятся с погибшим мобилизованным

Алексей Кожевников был уроженцем села Гусиное Озеро



Сегодня, 3 июля, в селе Гусиное Озеро в Бурятии проводят в последний путь участника спецоперации Кожевникова Алексея Петровича.



Как сообщает «Селенга-инфо», Алексей Петрович родился 7 мая 1987 года в селе Гусиное Озеро. Учился в школе №92, окончил девять классов.



В 2009 году отправился на срочную службу, которую проходил в мотострелковых войсках в городе Чита. Демобилизовался в звании младшего сержанта.



В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.



- У Алексея Петровича остались жена, две дочери, два внука, брат и сестра, - говорится в сообщении «Селенга-инфо».



