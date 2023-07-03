В Бурятии простятся с погибшим мобилизованным

Алексей Кожевников был уроженцем села Гусиное Озеро
Сегодня, 3 июля, в селе Гусиное Озеро в Бурятии проводят в последний путь участника спецоперации Кожевникова Алексея Петровича.
Как сообщает «Селенга-инфо», Алексей Петрович родился 7 мая 1987 года в селе Гусиное Озеро. Учился в школе №92, окончил девять классов.
В 2009 году отправился на срочную службу, которую проходил в мотострелковых войсках в городе Чита. Демобилизовался в звании младшего сержанта.
В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.
- У Алексея Петровича остались жена, две дочери, два внука, брат и сестра, - говорится в сообщении «Селенга-инфо».
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