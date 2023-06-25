В Бурятии продолжают добиваться ликвидации стихийной свалки чудовищных размеров

С подрядчика хотят взыскать неосновательное обогащение







После проверки, которую провели общественники, в работе подрядчика выявили нарушения. После их вмешательства в феврале по внесённым представлениям началась претензионная работа.



- Кроме того, природоохранная прокуратура подала в суд иск о взыскании с подрядчика неосновательного обогащения, – рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким. – Очень важно, что материалы проверки направили в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц.



«Фронтовики» «Фронтовики» забили тревогу из-за свалки – чудовищной по своим масштабам – в начале июня. Её площадь – с 22 футбольных поля. Горы мусора недалеко от села Талое появились несколько лет назад.



Начальная цена контракта на ликвидацию мега-помойки составляла 173 миллиона рублей. После её уронили до 125 с половиной миллионов. В 2022-ом в рамках первого этапа убрали только десятую часть отходов, освоив 138 миллионов. В Народном фронте ранее заявили: на втором заказчик схитрил и указал в техзадании площадь свалки, а не объём мусора в кубических метрах.



- Каким образом исполнят новый контракт, который дешевле предыдущего на 13 миллионов, остаётся загадкой и рождает противоречивые домыслы, – отмечают активисты. – Мы считаем, что заказчик – Тункинский нацпарк – поставил условия, не позволяющие качественно закончить дело, начатое с ошибками и нарушениями ещё в 2022 году.



По словам активистки движения Юлии Сухаревой, контракт уже подписали, но к работам пока никто не приступал. «Главное, чтобы свалку убрали, потому что местные жители очень долго этого добивались. Ну и всё-таки хочется сохранить уникальную тункинскую природу», – подчеркнула она.



В региональном отделении Народного фронта рассказали о борьбе с огромной несанкционированной свалкой в курортном Тункинском районе. Первый этап её ликвидации стартовал в прошлом году. Заказчиком выступил национальный парк «Тункинский», а исполнителем стала компания из Томска.