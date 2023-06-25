25 июня

24 июня

23 июня

Популярное

В Бурятии продолжают добиваться ликвидации стихийной свалки чудовищных размеров

В Бурятии продолжают добиваться ликвидации стихийной свалки чудовищных размеров
Общество,  Фото:Народный фронт в Бурятии
С подрядчика хотят взыскать неосновательное обогащение

В региональном отделении Народного фронта рассказали о борьбе с огромной несанкционированной свалкой в курортном Тункинском районе. Первый этап её ликвидации стартовал в прошлом году. Заказчиком выступил национальный парк «Тункинский», а исполнителем стала компания из Томска.

После проверки, которую провели общественники, в работе подрядчика выявили нарушения. После их вмешательства в феврале по внесённым представлениям началась претензионная работа.

- Кроме того, природоохранная прокуратура подала в суд иск о взыскании с подрядчика неосновательного обогащения, – рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким. – Очень важно, что материалы проверки направили в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц.

«Фронтовики» забили тревогу из-за свалки – чудовищной по своим масштабам – в начале июня. Её площадь – с 22 футбольных поля. Горы мусора недалеко от села Талое появились несколько лет назад.
 
Начальная цена контракта на ликвидацию мега-помойки составляла 173 миллиона рублей. После её уронили до 125 с половиной миллионов. В 2022-ом в рамках первого этапа убрали только десятую часть отходов, освоив 138 миллионов. В Народном фронте ранее заявили: на втором заказчик схитрил и указал в техзадании площадь свалки, а не объём мусора в кубических метрах.

- Каким образом исполнят новый контракт, который дешевле предыдущего на 13 миллионов, остаётся загадкой и рождает противоречивые домыслы, – отмечают активисты. – Мы считаем, что заказчик – Тункинский нацпарк – поставил условия, не позволяющие качественно закончить дело, начатое с ошибками и нарушениями ещё в 2022 году.

По словам активистки движения Юлии Сухаревой, контракт уже подписали, но к работам пока никто не приступал. «Главное, чтобы свалку убрали, потому что местные жители очень долго этого добивались. Ну и всё-таки хочется сохранить уникальную тункинскую природу», – подчеркнула она.
свалка мусор ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии напомнили о субсидии на коммуналку
Жителям Бурятии напомнили о субсидии на коммуналку
Общество, 25.06.2023
Подать заявление на компенсацию можно через Госуслуги
В Бурятии продолжают добиваться ликвидации стихийной свалки чудовищных размеров
В Бурятии продолжают добиваться ликвидации стихийной свалки чудовищных размеров
Общество, 25.06.2023
С подрядчика хотят взыскать неосновательное обогащение
Истерзанная собаками улан-удэнка впервые рассказала о себе
Истерзанная собаками улан-удэнка впервые рассказала о себе
Общество, 25.06.2023
Она призналась, что мечтает побывать на Ай-Петри и восстановить лицо
Бурятию включили в число самых недооценённых у туристов регионов
Бурятию включили в число самых недооценённых у туристов регионов
Общество, 25.06.2023
Туроператоры считают, что эти субъекты не хуже других «раскрученных» мест
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
Общество, 25.06.2023
В республике ожидается переменная облачность
Жителей села в Бурятии возмутил просторный автобус до Улан-Удэ
Жителей села в Бурятии возмутил просторный автобус до Улан-Удэ
Общество, 24.06.2023
Пассажиры остались недовольны вместительным транспортом
В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту
В Бурятии продолжается отбор кандидатов на прохождение военной службы по контракту
Общество, 24.06.2023
Сняты многие ограничения для желающих подписать контракт
У Бурятии третье золото на чемпионате России по борьбе
У Бурятии третье золото на чемпионате России по борьбе
Общество, 24.06.2023
Чемпионкой стала Валерия Дондупова
В Улан-Удэ покажут неоклассический монгольский балет
В Улан-Удэ покажут неоклассический монгольский балет
Общество, 24.06.2023
Выступят звёзды монгольского балета
Фоторепортаж: В Бурятии возвели ступу Совершенной Победы
Фоторепортаж: В Бурятии возвели ступу Совершенной Победы
Общество, 24.06.2023
Потомки баргузинского ламы воздвигли буддийскую ступу Совершенной Победы у реки Ина. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В шорт-лист Байкальского кинофестиваля вошли 32 киноработы
В шорт-лист Байкальского кинофестиваля вошли 32 киноработы
Общество, 24.06.2023
Мероприятие пройдёт в сентябре в Иркутской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^