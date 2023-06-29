29 июня

28 июня

Популярное

Бурятский проект «Брат отца» вошёл в топ-100 лучших инициатив в России

Бурятский проект «Брат отца» вошёл в топ-100 лучших инициатив в России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Инициативу, предложенную главой Бурятии, представили на всероссийском форуме

Проект, направленный на опеку семей погибших в ходе СВО военнослужащих, «Брат отца», который запустили в Бурятии, вошёл в топ-100 лучших инициатив России.

Об этом было заявлено на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Москве. Всего на форуме представлено 23,5 тысячи общественно значимых инициатив.

По итогам презентаций будет определено 10 лучших проектов. Их представят президенту.

Как сообщал «Байкал-Daily», социальный проект «Брат отца» был запущен в марте этого года по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова. Мужчины берут под опеку семьи погибших в ходе СВО - помогают и оказывают необходимую поддержку.

Сам Алексей Цыденов вместе с супругой взял под опеку семью погибшего командира отделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. У него осталась жена, которая сама является сиротой, и маленькая дочка.

Все, кто хочет принять участие в проекте, обращаются в отделы социальной защиты по месту жительства.

В некоторых районах Бурятии волонтёры создали похожее общественное объединение «Друзья героя».
инициатива социальная поддержка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам устроят регулярные поездки на кладбища
Улан-удэнцам устроят регулярные поездки на кладбища
Общество, 29.06.2023
С июля туда запустят новый автобус
В Бурятии похоронят 22-летнего мобилизованного, погибшего на СВО
В Бурятии похоронят 22-летнего мобилизованного, погибшего на СВО
Общество, 29.06.2023
Его жизнь оборвалась на спецоперации ещё в феврале
На севере Бурятии коровы атаковали СНТ
На севере Бурятии коровы атаковали СНТ
Общество, 29.06.2023
Разгуливающие по улицам бурёнки занимаются настоящим вредительством
В столице Бурятии продолжается борьба с лишней растительностью
В столице Бурятии продолжается борьба с лишней растительностью
Общество, 29.06.2023
Траву скосили уже на 57 улицах в Железнодорожном районе
В Улан-Удэ родился мальчик-богатырь
В Улан-Удэ родился мальчик-богатырь
Общество, 29.06.2023
Вес малыша превысил четыре с половиной килограмма
«Всё начинает бренчать»: Автомобилисты ломают машины на убитой дороге в Бурятии
«Всё начинает бренчать»: Автомобилисты ломают машины на убитой дороге в Бурятии
Общество, 29.06.2023
Люди заявили, что им уже не первый год «обещают асфальт»
В столице Агинского округа строят новый микрорайон
В столице Агинского округа строят новый микрорайон
Общество, 29.06.2023
Он получил звучное название «Дангина»
В Кяхте прошла спартакиада пенсионеров
В Кяхте прошла спартакиада пенсионеров
Общество, 29.06.2023
Победителей определили в 6 видах спорта
В Бурятии возможны грозы
В Бурятии возможны грозы
Общество, 29.06.2023
В Улан-Удэ дождей не ожидается
В Советском районе Улан-Удэ состоится Сурхарбан
В Советском районе Улан-Удэ состоится Сурхарбан
Общество, 28.06.2023
Районный праздник проведут в Тулунже
На улицах в Улан-Удэ деревья угрожают людям
На улицах в Улан-Удэ деревья угрожают людям
Общество, 28.06.2023
Коммунальщики избавляют зелёные насаждения от поросли 
В Бурятии впервые подготовили эргореабилитологов
В Бурятии впервые подготовили эргореабилитологов
Общество, 28.06.2023
Выпускники получили дипломы о профессиональной переподготовке
Жителям Бурятии не советуют купаться в водоёмах с водорослями
Жителям Бурятии не советуют купаться в водоёмах с водорослями
Общество, 28.06.2023
В них отличные условия для прикрепления различных паразитов
В Иркутске проведут крестный ход с мощами Георгия Победоносца
В Иркутске проведут крестный ход с мощами Георгия Победоносца
Общество, 28.06.2023
Святыня будет доступна для верующих 30 июня и 1 июля
В Бурятии объявлен конкурс туристских походов
В Бурятии объявлен конкурс туристских походов
Общество, 28.06.2023
От участников до 1 декабря принимаются отчёты, фото и видеоматериалы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^