Инициативу, предложенную главой Бурятии, представили на всероссийском форуме
Проект, направленный на опеку семей погибших в ходе СВО военнослужащих, «Брат отца», который запустили в Бурятии, вошёл в топ-100 лучших инициатив России.
Об этом было заявлено на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Москве. Всего на форуме представлено 23,5 тысячи общественно значимых инициатив.
По итогам презентаций будет определено 10 лучших проектов. Их представят президенту.
Как сообщал «Байкал-Daily», социальный проект «Брат отца» был запущен в марте этого года по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова. Мужчины берут под опеку семьи погибших в ходе СВО - помогают и оказывают необходимую поддержку.
Сам Алексей Цыденов вместе с супругой взял под опеку семью погибшего командира отделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. У него осталась жена, которая сама является сиротой, и маленькая дочка.
Все, кто хочет принять участие в проекте, обращаются в отделы социальной защиты по месту жительства.
В некоторых районах Бурятии волонтёры создали похожее общественное объединение «Друзья героя».
Бурятский проект «Брат отца» вошёл в топ-100 лучших инициатив в России
Общество, Фото:
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