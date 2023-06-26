Жительнице Бурятии успешно сделали сложнейшую операцию на позвоночнике

Операционная бригада врачей больницы скорой медицинской помощи успешно выполнила двухэтапную операцию на позвоночнике, которая считается одной из самых сложных. Обратившаяся за медицинской помощью 69-летняя жительница Бурятии пожаловалась на отсутствие движений в ногах и боли в области грудного отдела позвоночника, которые появились ещё год назад, в июне 2022-го. Медикаментозная терапия ей не помогала. Слабость в ногах сохранялась и к тому же нарушилось мочеиспускание.
Сначала пациентке установили специальные импланты для стабилизации позвонков. Затем её ждала медицинская реабилитация.
Через несколько месяцев после вмешательства у женщины появилась чувствительность в ногах и восстановился минимальный объём движений. Второй этап проводился в республике впервые. Врачи удалили отломки и заменили тела 6 и 7 грудных позвонков на титановые импланты.
Это потребовало от врачей-нейрохирургов высокого мастерства, поскольку все манипуляции совершались в грудной полости – совсем рядом с лёгкими, сердцем и крупными сосудами.
Состояние жительницы республики сейчас стабильное. Никаких нарушений функций спинного мозга у неё не выявили. Женщина уже может сидеть.
- Операция на позвоночнике – это сложное хирургическое вмешательство, – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Дмитрий Раднаев. – Успех зависит от своевременного обращения пациента, вовремя выполненной процедуры и неукоснительного следования рекомендациям врача во время реабилитации.
Поскольку позвоночник отвечает за двигательную функцию организма, любые его травмы или заболевания могут привести к физическим ограничениям – вплоть до инвалидности, добавил врач.